Россиян предупредили о подорожании бензина в октябре "без ценового шока"

Ситуацию усиливают производственные и логистические ограничения

18 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В октябре литр бензина марки АИ-92 подорожает до 60–62 рублей (на 2–4%), а литр АИ-95 – до 65–68 рублей (на 3–5%), рассказала "Газете.ru" преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«В октябре российский рынок топлива, вероятно, сохранит тенденцию к росту цен, но без резкой волатильности: рост будет умеренным», – отметила эксперт.

Как пояснила Циканова, на бирже сохраняется высокая стоимость бензина, кроме того, продолжается повышение акцизов на топливо, что в итоге перекладывается на конечного потребителя.

«Ситуацию усиливают производственные и логистические ограничения – ремонты нефтеперерабатывающих заводов и перебои с поставками в отдельных регионах», – добавила Циканова.

Октябрьское повышение цен, отметила эксперт, "скорее будет выглядеть как планомерное удорожание, а не ценовой шок".

Ранее сообщалось, что цены на бензин в Алтайском крае выросли на 10% за двенадцать месяцев.