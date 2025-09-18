Россиян предупредили о подорожании бензина в октябре "без ценового шока"
Ситуацию усиливают производственные и логистические ограничения
18 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
В октябре литр бензина марки АИ-92 подорожает до 60–62 рублей (на 2–4%), а литр АИ-95 – до 65–68 рублей (на 3–5%), рассказала "Газете.ru" преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.
«В октябре российский рынок топлива, вероятно, сохранит тенденцию к росту цен, но без резкой волатильности: рост будет умеренным», – отметила эксперт.
Как пояснила Циканова, на бирже сохраняется высокая стоимость бензина, кроме того, продолжается повышение акцизов на топливо, что в итоге перекладывается на конечного потребителя.
«Ситуацию усиливают производственные и логистические ограничения – ремонты нефтеперерабатывающих заводов и перебои с поставками в отдельных регионах», – добавила Циканова.
Октябрьское повышение цен, отметила эксперт, "скорее будет выглядеть как планомерное удорожание, а не ценовой шок".
Ранее сообщалось, что цены на бензин в Алтайском крае выросли на 10% за двенадцать месяцев.
14:42:41 18-09-2025
Грабить будут . Ясно - понятно.
15:28:06 18-09-2025
Скоро догоним штаты!
Ура товарищи!
15:46:34 18-09-2025
Шок за шоком.
Какие умеренные, Вы вообще что ли? Где деньги брать, Зин?(((((((