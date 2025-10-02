Главу Ленинского района Новосибирска застрелили на охоте, перепутав с косулей
Мужчина скончался на месте после выстрела из карабина
02 октября 2025, 14:35, ИА Амител
В Новосибирской области начато расследование уголовного дела в связи со смертью главы Ленинского района Александра Гриба, получившего смертельное ранение во время охоты, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.
Уголовное дело открыто по статье о непредумышленном убийстве. На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты, проводится сбор улик и выяснение обстоятельств.
Несчастный случай произошел 1 октября недалеко от села Шагалка Доволенского района. Во время охоты компаньон Гриба произвел выстрел из охотничьего ружья по косуле, предварительно не удостоверившись в безопасности направления выстрела. В результате чиновник был смертельно ранен и скончался на месте.
14:51:51 02-10-2025
Каждому по делам его - подумала косуля, убегая подальше в лес.
15:55:21 02-10-2025
Гость (14:51:51 02-10-2025) Каждому по делам его - подумала косуля, убегая подальше в ле...
Наверное всё таки перепутали не с косулей, а с оленем.
17:56:09 02-10-2025
Гость (15:55:21 02-10-2025) Наверное всё таки перепутали не с косулей, а с оленем.... с Грибом
15:05:18 02-10-2025
А это считается шальной пулей ?
15:09:01 02-10-2025
Гость (15:05:18 02-10-2025) А это считается шальной пулей ?... Если бы это была пуля от зенитного орудия тогда да.
А так нет. Есть конкретный стрелок.
15:13:23 02-10-2025
Статистика пополнилась очередным случаем на охоте. Теперь зверям стало на несколько процентов жить безопасней.
15:28:36 02-10-2025
Чиновников в нашей стране много. А диких животных мало. Баланс в природе неизбежен.
17:32:55 02-10-2025
Почти анекдотец. Чёрный, правда..
17:57:29 02-10-2025
стрелял в косулю а попал в гриба! меткость!! Мясо мало в магазинах и на рынках, да? чего лезете к животным, у которых и без того тяжелейшие условия жизни?! поделом вот
18:27:05 02-10-2025
Чиновник не в Красной книге был?
22:29:51 02-10-2025
Понтоватые мужики, поголовно пьяные, с оружием и натужным тупым самолюбием - это вот охота.
12:16:57 03-10-2025
Далеко не единичный случай. С др. стороны, очень удобный.