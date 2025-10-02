Главу Ленинского района Новосибирска застрелили на охоте, перепутав с косулей

НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирской области начато расследование уголовного дела в связи со смертью главы Ленинского района Александра Гриба, получившего смертельное ранение во время охоты, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

Уголовное дело открыто по статье о непредумышленном убийстве. На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты, проводится сбор улик и выяснение обстоятельств.

Несчастный случай произошел 1 октября недалеко от села Шагалка Доволенского района. Во время охоты компаньон Гриба произвел выстрел из охотничьего ружья по косуле, предварительно не удостоверившись в безопасности направления выстрела. В результате чиновник был смертельно ранен и скончался на месте.

Комментарии 12

Гость

14:51:51 02-10-2025

Каждому по делам его - подумала косуля, убегая подальше в лес.

Гость

15:55:21 02-10-2025

Гость (14:51:51 02-10-2025) Каждому по делам его - подумала косуля, убегая подальше в ле...
Наверное всё таки перепутали не с косулей, а с оленем.

Гость

17:56:09 02-10-2025

Гость (15:55:21 02-10-2025) Наверное всё таки перепутали не с косулей, а с оленем.... с Грибом

Гость

15:05:18 02-10-2025

А это считается шальной пулей ?

Гость

15:09:01 02-10-2025

Гость (15:05:18 02-10-2025) А это считается шальной пулей ?... Если бы это была пуля от зенитного орудия тогда да.
А так нет. Есть конкретный стрелок.

Гость

15:13:23 02-10-2025

Статистика пополнилась очередным случаем на охоте. Теперь зверям стало на несколько процентов жить безопасней.

гость

15:28:36 02-10-2025

Чиновников в нашей стране много. А диких животных мало. Баланс в природе неизбежен.

Гость

17:32:55 02-10-2025

Почти анекдотец. Чёрный, правда..

Гость

17:57:29 02-10-2025

стрелял в косулю а попал в гриба! меткость!! Мясо мало в магазинах и на рынках, да? чего лезете к животным, у которых и без того тяжелейшие условия жизни?! поделом вот

Гость

18:27:05 02-10-2025

Чиновник не в Красной книге был?

Гость

22:29:51 02-10-2025

Понтоватые мужики, поголовно пьяные, с оружием и натужным тупым самолюбием - это вот охота.

Гость

12:16:57 03-10-2025

Далеко не единичный случай. С др. стороны, очень удобный.

