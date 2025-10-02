Главу Ленинского района Новосибирска застрелили на охоте, перепутав с косулей

Мужчина скончался на месте после выстрела из карабина

02 октября 2025, 14:35, ИА Амител

Следователи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирской области начато расследование уголовного дела в связи со смертью главы Ленинского района Александра Гриба, получившего смертельное ранение во время охоты, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

Уголовное дело открыто по статье о непредумышленном убийстве. На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты, проводится сбор улик и выяснение обстоятельств.

Несчастный случай произошел 1 октября недалеко от села Шагалка Доволенского района. Во время охоты компаньон Гриба произвел выстрел из охотничьего ружья по косуле, предварительно не удостоверившись в безопасности направления выстрела. В результате чиновник был смертельно ранен и скончался на месте.