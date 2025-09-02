Задержан подозреваемый в убийстве "женщины-дюймовочки" на Кубани

На допросе мужчина признал вину

02 сентября 2025, 14:38, ИА Амител

Полиция задержала подозреваемого в исчезновении "женщины-дюймовочки" / Источник фото: Shot

В Краснодарском крае задержан 51-летний Олег Коваленко, которого подозревают в убийстве Татьяны Магомедовой, известной как "женщина-дюймовочка". Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На допросе мужчина признался, что нанес женщине несколько ударов ножом, после чего спрятал ее тело и автомобиль Mazda-3 в разных местах и попытался скрыться.

«Предварительным мотивом убийства стал старый долг отца жертвы, с которым у подозреваемого раньше был бизнес», – сообщает канал.

Сейчас задержанный продолжает давать показания, а следователи уточняют обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что жестокое убийство произошло в Троицком районе Алтайского края. Сначала стало известно, что в селе разыскивают пропавшую девушку. Но совсем скоро полицейские нашли тело со следами насильственной смерти.