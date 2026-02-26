Особенно бдительными стоит быть людям с гипертонией, диабетом, ожирением и курильщикам

26 февраля 2026, 18:00, ИА Амител

Мужчина, инфаркт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти. Инфаркт миокарда часто кажется внезапным, но многие испытывают предупреждающие симптомы задолго до него. Важно уметь их распознавать. Кардиолог Мария Чайковская рассказала RT, что дискомфорт в груди — один из частых ранних признаков.

«Это может быть давление, тяжесть или жжение при физической нагрузке или стрессе, исчезающее в покое. Люди часто игнорируют это, списывая на усталость», — добавила она.

Также стоит обратить внимание на одышку, утомляемость, нарушения ритма, головокружение и боль в руке, шее или спине.

Особое внимание к этим симптомам важно для людей с гипертонией, диабетом, высоким холестерином, ожирением, курением или семейной историей сердечно-сосудистых проблем.

Чайковская упомянула фибрилляцию предсердий — распространенный тип аритмии, увеличивающий риск инфаркта. Это состояние может быть бессимптомным или проявляться редкими приступами, затрудняя диагностику.

«У пациентов могут быть перебои в сердце, учащенное сердцебиение, слабость или одышка. Все эти симптомы требуют внимания врача», — подчеркнула кардиолог.

Современная медицина успешно контролирует фибрилляцию предсердий. Важно вовремя обратиться к специалисту для диагностики и лечения. В некоторых случаях используются инвазивные методы, такие как катетерные процедуры, снижающие риск осложнений.

