В ролике режиссер запечатлен на съемочной площадке, а также вместе с коллегами и семьей

30 сентября 2025, 11:55, ИА Амител

Российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала памятное видео, которое посветила своему супругу – режиссеру Тиграну Кеосаяну. Напомним, заслуженный артист РФ скончался 26 сентября после продолжительной болезни. Последние кадры с ним она разместила в своем Telegram-канале.

В ролике артист запечатлен на съемках фильмов и в творческих обсуждениях, а также в кругу своей семьи. Видео завершает напутствие, сказанное Кеосаяном в телепередаче "Международная пилорама".

«Пожалуйста, берегите себя и тех, за кого вы в ответе», – говорит телеведущий.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тиграна Кеосаяна госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где он перенес клиническую смерть. Около девяти месяцев он провел в состоянии комы в одной из московских кардиологических клиник. Маргарита Симоньян не назвала диагноз, с которым ее муж попал в больницу. Лишь сказала, что у Кеосаяна "давно-давно очень больное сердце". 26 сентября 2025 года она сообщила о смерти своего супруга. Прощание с артистом прошло 28 сентября в Москве, в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.