Последняя осень. Барнаульский Ковш в октябрьском забвении

Летом 2026 года здесь начнется засыпка части водоема

31 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Барнаульский Ковш, октябрь 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский Ковш ждут перемены в следующем году, и часть его территории переживает сегодня свою последнюю осень. Компания "Родные берега", входящая в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова, подала заявку на засыпку Ковша. Как пишет "Атмосфера" со ссылкой на застройщика, летом 2026 года планируется засыпать территорию от начала водоема до здания № 10 на ул. Промышленной, где в данный момент идет строительство.

Проект застройки включает в себя многофункциональный жилой комплекс с набережной, парковой зоной, а также спортивными и культурно-развлекательными объектами. Кроме того, в рамках проекта будут возведены две школы, два детских сада и четыре гаражных комплекса. Работы по засыпке должны начаться не раньше июня 2026-го и продлятся до 2031 года.

Ковш в прошлом веке / Фото: forum.vgd.ru, Л. И. Борисенко

Ковш имеет долгую историю, тесно связанную с развитием Барнаула и реки Оби. Еще в начале XX века это место было активным водным путем для лодок и рыболовецких судов, а сам пролив – гораздо более широким. Однако со временем, особенно начиная с 30-х годов XX века, река меняла свое русло, и Ковш постепенно терял прежнюю форму.

В 1950-х годах здесь был построен подвесной пешеходный мост после трагедии с паромом, унесшей жизни почти сотни человек. Позднее мост был снесен, но его опоры до сих пор можно увидеть в воде. В 1985 году появился новый речной вокзал, и Ковш перестал быть важным водным маршрутом, уступив место современным городским объектам.

Кроме того, на территории Ковша находится первая городская электростанция, построенная в 1918 году, которая до сих пор сохраняет свою архитектурную ценность как один из редких образцов промышленной архитектуры начала XX века. ГК "Жилищная инициатива" уже разработала проект ее реконструкции.

Таким образом, Ковш, который когда-то был живой частью города, сегодня находится на пороге изменений. С одной стороны – планы застройки и создания новых жилых комплексов с инфраструктурой, с другой – утрата исторического водного пространства, которое служило важным элементом барнаульской истории.