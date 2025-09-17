ЖК, набережная, парк. Барнаульский Ковш засыплют и построят многофункциональный комплекс
Работы по созданию искусственного земельного участка продлялся до 2031 года
17 сентября 2025, 09:15, Алёна Жукова
Барнаульский застройщик намерен приступить к работам по засыпке Ковша: компания "Родные берега" (входит в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова) обратилась в мэрию с предложением о создании искусственного земельного участка на месте водоема. Общая площадь будущей территории – почти 10 га. Здесь, как указывает девелопер, планируют построить многофункциональный жилой комплекс с набережной, парковой зоной, спортивными и культурно-развлекательными объектами.
Пятилетний план
В документе, который опубликован на сайте администрации ("Обоснование создания искусственного земельного участка"), сказано, что Ковш "умирает": за последние 30 лет ширина заводи уменьшилась в два раза, максимальная ширина на отдельных участках не превышает 100 м.
«В летне-осеннюю межень вход на этот участок пересыхает. Наблюдается тенденция отмирания данного участка акватории Оби», – указано в документе.
Барнаульский Ковш, июль 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Отчасти из-за этого в июле 2025 года Ковш исключен из перечня внутренних водных путей России. Вероятно, это решение и открыло для застройщика двери для работы по засыпке.
Полный перечень объектов, которые возведут на месте заводи, представят в проекте планировки многофункционального жилого комплекса. Ожидается, что работы по засыпке акватории Оби стартуют не ранее июня 2026 года, а завершатся – в 2031-м.
В июле 2025-го руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов пообещал к 300-летию Барнаула сделать подарок городу и его жителям: обустроить около 500 метров новой набережной общей протяженностью примерно 1,5 км. Здесь планируется обустроить велодорожки, прогулочные и детские площадки.
Кстати, в 2022 году Гатилов заявил: компания планирует возвести на Ковше и прибрежной части острова Побочень 300 тыс. квадратных метров жилья. Это примерно 20 домов. Новые кварталы, по мнению строителя, оживят "старый" Барнаул.
«На искусственно созданном земельном участке также построят две школы, два детских сада, четыре гаражных комплекса. Мы хотим спроектировать даже спортивный центр. Сейчас "старый" город выглядит практически мертвым, в него надо вдохнуть жизнь. И район Старого базара сделать центром отдыха», – отмечал Юрий Гатилов.
Нереализованный проект
Планы по засыпке Ковша существуют около десяти лет. Сначала в 2017 году компания "Акватория" (входит в группу компаний "Сибирия") подавала заявку в региональное Минприроды, чтобы засыпать часть водной заводи и возвести на этом месте три жилые высотки. Ведомство проект одобрило. Это решение вызвало негодование общественности, и его реализацию отложили.
Летом 2019 года уже само Минприроды объявио аукцион по созданию искусственного земельного участка на барнаульском Ковше (2 га, от ЖК на ул. Приречной, 2а, до ЖК на ул. Промышленной, 6). Три года застройщики соревновались за право засыпать часть акватории, и в результате победителем в 2021-м признали компанию "ГенПодряд" бизнесмена Андрея Загарина.
В 2022 году фирмам разработала план работ и представила его на общественные обсуждения. Ожидалось, что здесь в перспективе построят три многоквартирных дома со встроенно-пристроенными объектами. Однако работы до сих пор не стартовали.
09:24:31 17-09-2025
Остановитесь "иваны не понящие родства" !!!
Вы тут проездом
А нам это Родина
Продали уже всё что можно и реку и ленточный бор ...
09:29:47 17-09-2025
Хахаха, лохам показывали красивые картинки с яхтами и причалами на Ковше чтобы они купили недвижку вокруг по берегу. А теперь Ковш засыпят и новым лохам впарят идею с жилкомплексом на набережной. В целом всё верно, загадили устье Барнаулки своими "ылитками" - теперь пусть сами страдают без водоёма. Была "ылитка" - стала "гетто".
09:32:13 17-09-2025
Обь засыпьте - места для стройки много будет.
11:22:54 17-09-2025
Гость (09:32:13 17-09-2025) Обь засыпьте - места для стройки много будет.... Волга сильно обмелела. Значит надо засыпать и настроить там домов. Тепло, вода рядом, канализацию есть куда сливать. Это осенью мелко. В мае все дома потонут когда-нибудь.
13:48:48 17-09-2025
Гость (11:22:54 17-09-2025) Волга сильно обмелела. Значит надо засыпать и настроить там ... До Волги нам еще далековато...
13:02:39 26-09-2025
Гость (09:32:13 17-09-2025) Обь засыпьте - места для стройки много будет.... не подсказывайте им!
09:38:50 17-09-2025
Ширина Ковша сузилась?
А кто его засыпал со стороны новостроек?
09:47:55 17-09-2025
Самый прикол в том, что найдутся многие,кто за большие деньги купят квартиры на этом болоте. Подвижки грунта не боятся? Одумайся, народ.
14:42:59 17-09-2025
Гость (09:47:55 17-09-2025) Самый прикол в том, что найдутся многие,кто за большие деньг... плохие грунты + возможность паводка. Уровень максимальных вод учитывается при застройке?
15:49:14 17-09-2025
Гость (09:47:55 17-09-2025) Самый прикол в том, что найдутся многие,кто за большие деньг... Да и тьфу на них,ибо богатые буратины, купившие "ылитные" хижины на болоте, должны страдать и каяться.
13:03:37 26-09-2025
Гость (09:47:55 17-09-2025) Самый прикол в том, что найдутся многие,кто за большие деньг... их вообще не жалко.
жалко природу.
09:56:06 17-09-2025
Бизнес схема с курортных городов пришла и к нам. Строишь дом с видом на морэ (на р.Обь)- продаешь, потом перед ним строишь следующий дом с видом на морэ-продаешь, кончилось место -засыпаешь и строишь следующий дом с видом на...
13:49:43 17-09-2025
Гость (09:56:06 17-09-2025) Бизнес схема с курортных городов пришла и к нам. Строишь дом... Помнится, Филя так в Болгарии недвижимость покупал, с видом на...
09:59:14 17-09-2025
Правительству края следовало бы разумно подходить к бесноватым инициативам девелоперов (зваться застройщиками эта когорта уже не желает - непрестижно ж) - используйте территории, изначально являющиеся сущей. Развивайте акваторию Ковша для отдыха горожан - только так удастся соблюсти гармонию в желании ненасытных насадить весь город элитными человейниками...
Вангую, что в нынешней ситуации перепроизводства жилых площадей эта инициатива так и останется инициативой... до лучших времён... к сожалению.
10:00:03 17-09-2025
Родные берега засыпают родные берега... да уж...
10:19:33 17-09-2025
А потом задаются вопросом, что же люди уезжают то с Барнаула тысячами каждый год.
Ну и всем кто там купит "элитные" новы квартиры удачи, когда придётся экстренно расселять дома из-за подтоплений и движений грунтов.
14:27:39 17-09-2025
Павлик (10:19:33 17-09-2025) А потом задаются вопросом, что же люди уезжают то с Барнаула... Прям из-за ковша кто-то уехал ахах. В других городах то нет бесноватых девелоперов,ага
08:50:43 18-09-2025
. (14:27:39 17-09-2025) Прям из-за ковша кто-то уехал ахах. В других городах то нет ... Ясен пень, не только из за Ковша.А из за той политики ,которую проводит местная власть .
10:21:04 17-09-2025
Такое впечатление, что в комментариях жабы распереживались за родное болото!
😁
15:38:53 17-09-2025
Кхм... (10:21:04 17-09-2025) Такое впечатление, что в комментариях жабы распереживались з... да
мы жабы
на косе и ковше все детство провели
10:25:52 17-09-2025
Можно ещё на другой стороне позасыпать берега и строить. Не благодарите.
10:43:59 17-09-2025
реке без разницы что они там думают. недалекие.
11:01:58 17-09-2025
К девелоперам и Администрации есть один вопрос: Для кого все эти тысячи кв. метров жилья строят? По сведениям гор. администрации, "якобы" жителей Барнаула стало больше. По данным крайстата население города падает в среднем 2,5-3 тыс жителей ежегодно! Дык кому верить и зачем эти тысячи кубометры пустого жилья? Откройте карту с продажами квартир на авито, там все в синей цвет выкрашено от продаваемого жилья, т.е. рынок не может потребить то что уже имеется, а они еще хотят строить. Сюрреализм какой в головах творится!!!!
12:42:11 17-09-2025
Гость (11:01:58 17-09-2025) К девелоперам и Администрации есть один вопрос: Для кого все... Что им остается делать? Они же ничего, кроме как стоить трущобы не умеют.
13:51:11 17-09-2025
Гость (11:01:58 17-09-2025) К девелоперам и Администрации есть один вопрос: Для кого все... Там еще реклама идет стоимость квартир 18-25 млн. руб. Прям по нашим зарплатам.
14:28:53 17-09-2025
Гость (11:01:58 17-09-2025) К девелоперам и Администрации есть один вопрос: Для кого все... Скупят всё еще и с отрыжкой добавки попросят. Убывающие города целыми районами не застраиваются
11:33:04 17-09-2025
Засыпят и назовут Затон 2.
11:38:09 17-09-2025
Барнаулку засыпать расхотелось? Засыпальщику придется ходить с охраной до конца жизни.
11:56:56 17-09-2025
Ну прямо Пальма Джумейра. Ребята вот у нас и ОАЭ и летать никуда не надо ха ха.А то в городе мест нет под застройку обхахочишься....
12:11:54 17-09-2025
А не там ли во времена позднего сэсэсэра был "нудисцкий пляш", куда ходили местные "нудисты" на голых баб посмотреть? Становятся понятными их переживания - память о молодости...
🤣
13:52:11 17-09-2025
Кхм... (12:11:54 17-09-2025) А не там ли во времена позднего сэсэсэра был "нудисцкий пляш... не за высотками, которые прямо на берегу.
12:58:33 26-09-2025
Кхм... (12:11:54 17-09-2025) А не там ли во времена позднего сэсэсэра был "нудисцкий пляш... откуда знаешь? бывал?
13:19:50 17-09-2025
Башни на Речном с видом на яхты уже достроили?
15:45:55 17-09-2025
Делается всё вопреки желаниям и воле граждан.Залезли на Речной вокзал,на площадь Сахарова,уничтожили Локомотив,думают убирать трамвайное кольцо на Старом базаре и троллейбусное на набережной Оби.Теперь собрались уничтожить Ковш,вместо того чтобы сделать там зону отдыха.Вчера проходил мимо Локомотива и обратил внимание на прикреплённую табличку к торцу здания с издевательским ехидным текстом:"Стадион Локомотив 1950 гг.Охраняется государством."Откровенный плевок в лицо общественного мнения.До чего мы дожили.
23:23:35 17-09-2025
Повсекакий (15:45:55 17-09-2025) Делается всё вопреки желаниям и воле граждан.Залезли на Речн... Вы что то перепутали все. Вместо облезлого речного построена нормальная набережная, гуляйте, поднимайтесь на ВДНХ, любуйтесь сверху. Что не устраивает? Вас устраивал засратый речной вместо этой набережной? Ну умом вас не понять. Локомотив вам зачем? Вы его состояние помните? Он сверху донизу был завещан рекламой. Поля не было. Оставили от него торец по желанию тех кто орал громко, смотрится ущербно, никакой архитектуры я в нём не вижу. Правильно плюется. На Сазонова вам это горка зачем нужна? Не нужна там нафиг площадь. Реже перегораживает будут. Один фиг не могут нарядить. Насчёт трамваев не знаю, вроде не мешают. Пока не понятно зачем там огромная пешеходная зона если парк рядом. Вроде уместна там и дорога и кольцо.
08:47:23 18-09-2025
Гость (23:23:35 17-09-2025) Вы что то перепутали все. Вместо облезлого речного построена... Милейший,а что меня может устраивать в этом цинизме?В советскую пору Речвокзал был прекрасным ухоженным зданием,он выполнял свои функции,так почему его было не отреставрировать и не восстановить?Для немалого города на большой реке?Во всех городах ,стоящих на таких реках есть свои речные вокзалы с нормальными причалами ,а нас ,видно ,взятки только интересуют.А эта пресловутая набережная ,что она решает?О Локомотиве.А почему его нельзя было восстановить и отреставрировать для занятий спортом горожан и проведения различных игр?Наверно потому что опять кому то положили в карман и сдали территорию для этих дурацких человейников?Что там будет ,когда это уродство заселят полностью?Там и так избыток населения ,кругом всё позастрено,так ещё и этот муравейник всуропили.И вы про какого Сазонова речь ведёте?Вы откуда упали?У меня такое впечатление ,что вы вообще с городом незнакомы.О чём с вами толковать?Или вы от этих толстосумов ,которые за прибыль готовы угробить что угодно и кого угодно?Похоже на это.
13:01:25 26-09-2025
Гость (23:23:35 17-09-2025) Вы что то перепутали все. Вместо облезлого речного построена... похоже пресслужба администрации подтянулась
20:48:36 29-09-2025
Элен без ребят (13:01:25 26-09-2025) похоже пресслужба администрации подтянулась... Сколько можно уже сражаться с этими застройщиками. Они такие козни на пару с администрацией устроят. До сих пор как дартаньян с ними сражаюсь. Оставте ковш в покое.
15:57:02 17-09-2025
"На искусственно созданном земельном участке также построят две школы, два детских сада, четыре гаражных комплекса. Мы хотим спроектировать даже спортивный центр. "
а больше негде все это построить ?
только там?
кто гатилову не давал построить этовсе вместо дмитровских горок?
16:11:33 17-09-2025
Смоет Гадюкино! Ей-богу смоет!!!!
19:45:24 17-09-2025
"засыплют"... да-да, именно так и говорится по-русски. У Алёны Жуковой (автора текста) в школе, наверное, единица была по русскому языку!
08:59:12 18-09-2025
Андрей (19:45:24 17-09-2025) "засыплют"... да-да, именно так и говорится по-русски. У Алё... Если бы у тебя хватало интеллекта сначала проверить в гугле или в справочниках, как на самом деле правильно, ты бы не позорился так часто по жизни
09:10:43 18-09-2025
Андрей (19:45:24 17-09-2025) единица была по русскому языку! ну Вас точно был кол
09:19:16 18-09-2025
Гость (09:10:43 18-09-2025) ну Вас точно был кол... Не кол, а один.
09:27:38 18-09-2025
Гость (09:19:16 18-09-2025) Не кол, а один.... Душнил - на кол!
20:55:15 29-09-2025
Ща застройщик на пару с администрацией козни начнут комментаторам строить. Кому как не мне знать. Уже пару лет то я с ними сражаюсь из за этого ковша. Оставте ковш в покое. Хоть какая то радость. Мало того что пляжа лишили так ещё и ковш засыпать хотят.