ЖК, набережная, парк. Барнаульский Ковш засыплют и построят многофункциональный комплекс

Работы по созданию искусственного земельного участка продлялся до 2031 года

17 сентября 2025, 09:15, Алёна Жукова

Барнаульский Ковш / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский застройщик намерен приступить к работам по засыпке Ковша: компания "Родные берега" (входит в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова) обратилась в мэрию с предложением о создании искусственного земельного участка на месте водоема. Общая площадь будущей территории – почти 10 га. Здесь, как указывает девелопер, планируют построить многофункциональный жилой комплекс с набережной, парковой зоной, спортивными и культурно-развлекательными объектами.

Пятилетний план

В документе, который опубликован на сайте администрации ("Обоснование создания искусственного земельного участка"), сказано, что Ковш "умирает": за последние 30 лет ширина заводи уменьшилась в два раза, максимальная ширина на отдельных участках не превышает 100 м.

«В летне-осеннюю межень вход на этот участок пересыхает. Наблюдается тенденция отмирания данного участка акватории Оби», – указано в документе.

Барнаульский Ковш, июль 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отчасти из-за этого в июле 2025 года Ковш исключен из перечня внутренних водных путей России. Вероятно, это решение и открыло для застройщика двери для работы по засыпке.

Полный перечень объектов, которые возведут на месте заводи, представят в проекте планировки многофункционального жилого комплекса. Ожидается, что работы по засыпке акватории Оби стартуют не ранее июня 2026 года, а завершатся – в 2031-м.

В июле 2025-го руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов пообещал к 300-летию Барнаула сделать подарок городу и его жителям: обустроить около 500 метров новой набережной общей протяженностью примерно 1,5 км. Здесь планируется обустроить велодорожки, прогулочные и детские площадки.

Кстати, в 2022 году Гатилов заявил: компания планирует возвести на Ковше и прибрежной части острова Побочень 300 тыс. квадратных метров жилья. Это примерно 20 домов. Новые кварталы, по мнению строителя, оживят "старый" Барнаул.

«На искусственно созданном земельном участке также построят две школы, два детских сада, четыре гаражных комплекса. Мы хотим спроектировать даже спортивный центр. Сейчас "старый" город выглядит практически мертвым, в него надо вдохнуть жизнь. И район Старого базара сделать центром отдыха», – отмечал Юрий Гатилов.

Нереализованный проект

Планы по засыпке Ковша существуют около десяти лет. Сначала в 2017 году компания "Акватория" (входит в группу компаний "Сибирия") подавала заявку в региональное Минприроды, чтобы засыпать часть водной заводи и возвести на этом месте три жилые высотки. Ведомство проект одобрило. Это решение вызвало негодование общественности, и его реализацию отложили.

Летом 2019 года уже само Минприроды объявио аукцион по созданию искусственного земельного участка на барнаульском Ковше (2 га, от ЖК на ул. Приречной, 2а, до ЖК на ул. Промышленной, 6). Три года застройщики соревновались за право засыпать часть акватории, и в результате победителем в 2021-м признали компанию "ГенПодряд" бизнесмена Андрея Загарина.

В 2022 году фирмам разработала план работ и представила его на общественные обсуждения. Ожидалось, что здесь в перспективе построят три многоквартирных дома со встроенно-пристроенными объектами. Однако работы до сих пор не стартовали.