Посмертная маска Высоцкого выставлена на торги в Монако за 100 тысяч евро

На бронзовую маску нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год создания

15 октября 2025, 08:45, ИА Амител

Посмертная маска Высоцкого / Фото: Hermitage Fine Art

Посмертная маска Владимира Высоцкого, легендарного советского актера, поэта и барда, выставлена на торги в Монако. Аукцион Hermitage Fine Art состоится 21 октября, а стартовая оценка редчайшего лота составляет от 100 до 120 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Маска была изготовлена в 1980 году из бронзы по оригинальному гипсовому слепку, снятому вскоре после смерти Высоцкого. По данным аукционного дома, изделие происходит из поместья его вдовы, актрисы Марины Влади, и стало первой из трех известных бронзовых копий, выполненных под ее личным руководством. На поверхности сохранились инициалы Влади и дата создания.

Автор оригинального гипсового слепка – советский скульптор Юрий Васильев. Именно он изготовил и слепок левой руки Высоцкого, который также считается уникальным памятным предметом, связанным с последними днями жизни артиста.