Постепенное оживление. Рынок недвижимости в Барнауле восстанавливается
Интерес покупателей повысился ко вторичному жилью, которое стоит дешевле новостроек
21 августа 2025, 08:15, ИА Амител
Рынок недвижимости начал оживляться из-за снижения ключевой ставки с 20 до 18%. Первыми об этом заявили московские участники рынка. Интерес покупателей повысился ко вторичному жилью, которое стоит дешевле новостроек. Однако наиболее активное движение началось в нижнем ценовом сегменте, где квартиры до шести миллионов рублей. Дорогая недвижимость – от 20 миллионов – по-прежнему не востребована.
Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в Алтайском крае тоже заметили оживление. Директор барнаульской риелторской компании "Города" Анатолий Захаров особенно выделяет перемены на ипотечном рынке.
«Количество сделок с ипотекой в июле, по сравнению с июнем, у нас удвоилось. И примерно о такой же динамике нам говорят наши ключевые партнеры-банки. После очень низкой фазы рынок хорошими темпами восстанавливается. И июльские продажи новостроек нас воодушевляют», – сказал эксперт.
Захаров добавил, что на рынок также влияет количество накопленных денежных средств на депозитах россиян. Суммы измеряются "очень серьезными сотнями миллиардов рублей", а так как ставки пошли вниз, многие клиенты задумываются о том, чтобы перейти к стабильным инвестициям.
Другие эксперты полагают, что ипотека на "вторичку" остается на том же уровне, и берут ее только от безвыходности. Даже депозиты теперь не помогают накопить средства на новое жилье.
студенты с 1 сентября учицца начнут, вот и активация поиска жилья
08:36:19 21-08-2025
Как всегда август аренда для абитуриентов и студентов - а в целом рынок и ипотека стоит на нуле - никто еще не повышал зсрплату и более того банки не опустили планку своих кабальных размеров.Так что вот так то.
09:01:36 21-08-2025
аренда активизировалась - детей на учебу устраивают.
купля-продажа - немного подрастет, заканчивается агросезон, у крупосеров денежки появляются.
но общий тренд - стагнация. ставка высокая, доходы низкие.
а потенциал у рынка - большой, стоит посмотреть сколько вокруг хрущей и девятин
09:25:56 21-08-2025
Главное верить :)
12:28:34 21-08-2025
Слово эксперты в таких статьях, надо писать в кавычках
15:13:04 21-08-2025
"ко вторичному" - это что за конструкция такая?