Постепенное оживление. Рынок недвижимости в Барнауле восстанавливается

21 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Рынок недвижимости начал оживляться из-за снижения ключевой ставки с 20 до 18%. Первыми об этом заявили московские участники рынка. Интерес покупателей повысился ко вторичному жилью, которое стоит дешевле новостроек. Однако наиболее активное движение началось в нижнем ценовом сегменте, где квартиры до шести миллионов рублей. Дорогая недвижимость – от 20 миллионов – по-прежнему не востребована.

Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в Алтайском крае тоже заметили оживление. Директор барнаульской риелторской компании "Города" Анатолий Захаров особенно выделяет перемены на ипотечном рынке.

«Количество сделок с ипотекой в июле, по сравнению с июнем, у нас удвоилось. И примерно о такой же динамике нам говорят наши ключевые партнеры-банки. После очень низкой фазы рынок хорошими темпами восстанавливается. И июльские продажи новостроек нас воодушевляют», – сказал эксперт.

Захаров добавил, что на рынок также влияет количество накопленных денежных средств на депозитах россиян. Суммы измеряются "очень серьезными сотнями миллиардов рублей", а так как ставки пошли вниз, многие клиенты задумываются о том, чтобы перейти к стабильным инвестициям.

Другие эксперты полагают, что ипотека на "вторичку" остается на том же уровне, и берут ее только от безвыходности. Даже депозиты теперь не помогают накопить средства на новое жилье.