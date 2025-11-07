Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие и умеренные снегопады

07 ноября 2025, 10:10, ИА Амител

Теплая погода в Барнауле / Фото: amic.ru

На юг Сибири придут влажные снегопады и потепление, говорится в прогнозе аномалий средней температуры воздуха на 9 ноября 2025 года, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ.

«Серия североатлантических циклонов, пройдя через северо-запад России, южные регионы Урала, в предстоящие дни доберется до юга Сибирского округа и, сохранив неустойчивые погодные условия, принесет потепление. Температурный фон минимальной температуры воздуха 8–9 ноября превысит климатическую норму на 1–5 градусов», – отметили синоптики.

Так, на юго-западе Сибири 7–9 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие и умеренные снегопады.

В Алтайском крае в воскресенье ночью, 9 ноября, ожидается 0…-5 градусов, а в Республике Алтай будет -4…+1 градус.

Днем в Алтайском крае максимальная температура составит +1…+6 градусов, в Республике Алтай ожидается +3…+8 градусов.

«Ветер на большей части территории юга Сибири будет усиливаться до 15–20 м/с. В Алтайском крае 8–9 ноября порывы достигнут 18–23 м/с, в высокогорье Республики Алтай 9 ноября ветер задует со скоростью 28 м/с, завьюжат метели», – говорится в прогнозе.

Напомним, согласно долгосрочным прогнозам, жителей Алтайского края ожидает "сладкий" ноябрь, возможно, самый теплый за последние 70 лет.