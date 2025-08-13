Потепление и дожди ожидаются в Алтайском крае 13 августа

Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с

13 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +21 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их ожиданиям, днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.

Отметим, что еще жарче в Барнауле будет 14 августа – в этот день воздух местами прогреется до +29 градусов, а такую температуру можно считать по-настоящему летней.