Потепление и дожди ожидаются в Алтайском крае 13 августа
Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с
13 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От +21 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Согласно их ожиданиям, днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле от +22 до +24 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.
Отметим, что еще жарче в Барнауле будет 14 августа – в этот день воздух местами прогреется до +29 градусов, а такую температуру можно считать по-настоящему летней.
09:13:15 13-08-2025
Пофиг
Я крышу успел перекрыть