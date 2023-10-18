НОВОСТИПроисшествия

Появились подробности смерти женщины в самолете Москва – Барнаул

Следователи проводят проверку

18 октября 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: t.me/CMSUTSKR
Фото: t.me/CMSUTSKR

Следователи поделились подробностями смерти пассажирки самолета, выполнявшего рейс из московского Шереметьева в Барнаул.

Как рассказали в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, 18 октября в 02:55 по мск борт совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за того, что пассажирке 1973 года рождения резко стало плохо.

Во время полета она начала задыхаться, и командир судна решил совершить посадку для оказания срочной медпомощи.

"В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли. После посадки самолета прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Барнаул Москва Происшествия самолёт

Комментарии 5

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Гость

13:35:24 18-10-2023

бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия ---- дефибрилля́тором? Или его на самолетах нет?

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Гость

14:46:14 18-10-2023

Гость (13:35:24 18-10-2023) бортпроводниками проводились необходимые реанимационные меро... Ага и УЗИ и МРТ и гемодиализный аппарат. все есть.

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Элен без ребят

13:36:40 18-10-2023

жаль. 50 лет, молодая женщина... соболезнования родным.

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4

14:20:02 18-10-2023

смерть она всегда идет рядом и когда с ней пересекешься не известно. кто то на велосипеде, кто то на самолете, кто то косточкой подавится.

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Гость

17:19:45 18-10-2023

Следи за собой, будь осторожен

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