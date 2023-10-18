Появились подробности смерти женщины в самолете Москва – Барнаул
Следователи проводят проверку
18 октября 2023, 13:25, ИА Амител
Следователи поделились подробностями смерти пассажирки самолета, выполнявшего рейс из московского Шереметьева в Барнаул.
Как рассказали в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, 18 октября в 02:55 по мск борт совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за того, что пассажирке 1973 года рождения резко стало плохо.
Во время полета она начала задыхаться, и командир судна решил совершить посадку для оказания срочной медпомощи.
"В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли. После посадки самолета прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины", – говорится в сообщении.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
13:35:24 18-10-2023
бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия ---- дефибрилля́тором? Или его на самолетах нет?
14:46:14 18-10-2023
Гость (13:35:24 18-10-2023) бортпроводниками проводились необходимые реанимационные меро... Ага и УЗИ и МРТ и гемодиализный аппарат. все есть.
13:36:40 18-10-2023
жаль. 50 лет, молодая женщина... соболезнования родным.
14:20:02 18-10-2023
смерть она всегда идет рядом и когда с ней пересекешься не известно. кто то на велосипеде, кто то на самолете, кто то косточкой подавится.
17:19:45 18-10-2023
Следи за собой, будь осторожен