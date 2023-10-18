На борту самолета Москва – Барнаул умерла женщина
Судно экстренно село в Екатеринбурге
18 октября 2023, 12:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На борту самолета Москва – Барнаул 18 октября умерла женщина, сообщает ТАСС.
49-летней пассажирке стало плохо во время полета и судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Екатеринбурге.
В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово изданию уточнили, что поднявшиеся на борт после посадки медики констатировали смерть женщины.
12:31:55 18-10-2023
Родным соболезнования.
12:36:30 18-10-2023
К сожалению, мы смертны, причём неожиданно.
12:40:07 18-10-2023
Медик на борту бы не помешал
14:12:45 18-10-2023
Гость (12:40:07 18-10-2023) Медик на борту бы не помешал... За чей счёт?
22:15:04 18-10-2023
Гость (12:40:07 18-10-2023) Медик на борту бы не помешал... Нерационально ради такого редкого случая держать всё время медиков на борту. Их в поликлиниках-то не хватает. А вы в самолет хотите посадить.
12:52:15 18-10-2023
Или господь.
13:08:34 18-10-2023
Питаться надо правильно. Тогда не будет сердечно-сосудистая система забита прогоркшим жиром. А так уже у детей сплошь и рядом.
13:25:31 18-10-2023
Гость (13:08:34 18-10-2023) Питаться надо правильно. Тогда не будет сердечно-сосудистая ... Вы провидец и знаете всё наперёд, сквозь расстояния? откуда информация? в статье нет её (про диагноз!)
13:33:09 18-10-2023
Гость (13:25:31 18-10-2023) Вы провидец и знаете всё наперёд, сквозь расстояния? откуда ... Какой он, нафиг, провидец? Это же вечный веган и уринотерапевт. Он же здесь постоянно околачивается и одну и ту же туфту толкает.
13:41:01 18-10-2023
Гость (13:33:09 18-10-2023) Какой он, нафиг, провидец? Это же уринотерапевт.Зачем же вы с маникальной навязчивостью приписываете свои больные домыслы другим?
15:46:34 18-10-2023
Гость (13:41:01 18-10-2023) Зачем же вы с маникальной навязчивостью приписываете свои бо... Так вы тоже "с маникальной навязчивостью приписываете свои больные домыслы другим". И диагнозы ставите налево-направо по своим домыслам.
13:37:47 18-10-2023
Гость (13:25:31 18-10-2023) Вы провидец и знаете всё наперёд, сквозь расстояния? откуда ... Есть медицинская статистика и по теме есть множество переводных книг докторов медицины (учёная степень на Западе) с медицинской библиографией. Например: "Источник молодости. Как продлить жизнь." Роуз Кенни и "Ключ к здоровью и очищению." Мориц Андреас.
15:47:30 18-10-2023
Гость (13:37:47 18-10-2023) Есть медицинская статистика и по теме есть множество перевод... Так вот идите и очищайтесь. Зачем вы к людям-то лезете?
14:45:06 18-10-2023
Забаньте уже этого зожвегана недоразвитого. До колик в печёнке надоел.
15:02:57 18-10-2023
Гость (14:45:06 18-10-2023) Забаньте уже этого зожвегана недоразвитого. До колик в печён... Ну не всем же быть настолько "образованным" и "этичным", как вы. Некоторые до сих пор вынуждены читать длинные книги, что для абсолютного большинства сейчас - уже недопустимая роскошь по причине того, что всё, что длиннее поста и заметки для их интеллекта - уже за пределами восприятия.
17:09:24 18-10-2023
Гость (15:02:57 18-10-2023) Ну не всем же быть настолько "образованным" и "этичным", как... Успокойся, съешь инжир.