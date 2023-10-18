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На борту самолета Москва – Барнаул умерла женщина

Судно экстренно село в Екатеринбурге

18 октября 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На борту самолета Москва – Барнаул 18 октября умерла женщина, сообщает ТАСС.

49-летней пассажирке стало плохо во время полета и судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Екатеринбурге.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово изданию уточнили, что поднявшиеся на борт после посадки медики констатировали смерть женщины.

Барнаул Происшествия самолёт

Комментарии 16

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Гость

12:31:55 18-10-2023

Родным соболезнования.

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Гость

12:36:30 18-10-2023

К сожалению, мы смертны, причём неожиданно.

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Гость

12:40:07 18-10-2023

Медик на борту бы не помешал

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Гость

14:12:45 18-10-2023

Гость (12:40:07 18-10-2023) Медик на борту бы не помешал... За чей счёт?

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Гость

22:15:04 18-10-2023

Гость (12:40:07 18-10-2023) Медик на борту бы не помешал... Нерационально ради такого редкого случая держать всё время медиков на борту. Их в поликлиниках-то не хватает. А вы в самолет хотите посадить.

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Гость

12:52:15 18-10-2023

Или господь.

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Гость

13:08:34 18-10-2023

Питаться надо правильно. Тогда не будет сердечно-сосудистая система забита прогоркшим жиром. А так уже у детей сплошь и рядом.

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Гость

13:25:31 18-10-2023

Гость (13:08:34 18-10-2023) Питаться надо правильно. Тогда не будет сердечно-сосудистая ... Вы провидец и знаете всё наперёд, сквозь расстояния? откуда информация? в статье нет её (про диагноз!)

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Гость

13:33:09 18-10-2023

Гость (13:25:31 18-10-2023) Вы провидец и знаете всё наперёд, сквозь расстояния? откуда ... Какой он, нафиг, провидец? Это же вечный веган и уринотерапевт. Он же здесь постоянно околачивается и одну и ту же туфту толкает.

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Гость

13:41:01 18-10-2023

Гость (13:33:09 18-10-2023) Какой он, нафиг, провидец? Это же уринотерапевт.Зачем же вы с маникальной навязчивостью приписываете свои больные домыслы другим?

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Гость

15:46:34 18-10-2023

Гость (13:41:01 18-10-2023) Зачем же вы с маникальной навязчивостью приписываете свои бо... Так вы тоже "с маникальной навязчивостью приписываете свои больные домыслы другим". И диагнозы ставите налево-направо по своим домыслам.

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Гость

13:37:47 18-10-2023

Гость (13:25:31 18-10-2023) Вы провидец и знаете всё наперёд, сквозь расстояния? откуда ... Есть медицинская статистика и по теме есть множество переводных книг докторов медицины (учёная степень на Западе) с медицинской библиографией. Например: "Источник молодости. Как продлить жизнь." Роуз Кенни и "Ключ к здоровью и очищению." Мориц Андреас.

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Гость

15:47:30 18-10-2023

Гость (13:37:47 18-10-2023) Есть медицинская статистика и по теме есть множество перевод... Так вот идите и очищайтесь. Зачем вы к людям-то лезете?

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Гость

14:45:06 18-10-2023

Забаньте уже этого зожвегана недоразвитого. До колик в печёнке надоел.

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Гость

15:02:57 18-10-2023

Гость (14:45:06 18-10-2023) Забаньте уже этого зожвегана недоразвитого. До колик в печён... Ну не всем же быть настолько "образованным" и "этичным", как вы. Некоторые до сих пор вынуждены читать длинные книги, что для абсолютного большинства сейчас - уже недопустимая роскошь по причине того, что всё, что длиннее поста и заметки для их интеллекта - уже за пределами восприятия.

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Гость

17:09:24 18-10-2023

Гость (15:02:57 18-10-2023) Ну не всем же быть настолько "образованным" и "этичным", как... Успокойся, съешь инжир.

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