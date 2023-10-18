На борту самолета Москва – Барнаул умерла женщина

Судно экстренно село в Екатеринбурге

18 октября 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На борту самолета Москва – Барнаул 18 октября умерла женщина, сообщает ТАСС.

49-летней пассажирке стало плохо во время полета и судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Екатеринбурге.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово изданию уточнили, что поднявшиеся на борт после посадки медики констатировали смерть женщины.