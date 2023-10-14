Появились подробности жесткого ДТП в пригороде Барнаула
По данным полиции, один из водителей нарушил правила дорожного движения
14 октября 2023, 13:30, ИА Амител
В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности ДТП с участием двух автомобилей в поселке Лесном.
По данным ведомства, авария случилась 14 октября в 08:45 в районе дома № 174а по улице Магистральной.
По предварительным данным, 39-летний водитель Toyota Vista нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с "УАЗ-Патриот" под управлением 66-летнего мужчины.
От удара иномарка отлетела в столб и перевернулась. Тем не менее пострадавших нет. Полицейские проводят проверку.
Ранее сообщили, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту ДТП на автобусной остановке на проспекте Строителей. В аварии погиб человек, еще пять пострадали.
14:49:20 14-10-2023
Ну в любом ДТП, как минимум, один из персонажей нарушил ПДД
21:40:31 14-10-2023
А Патриот не нарушил? Там знак 40. А на фото все 140.