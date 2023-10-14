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Появились подробности жесткого ДТП в пригороде Барнаула

По данным полиции, один из водителей нарушил правила дорожного движения

14 октября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности ДТП с участием двух автомобилей в поселке Лесном.

По данным ведомства, авария случилась 14 октября в 08:45 в районе дома № 174а по улице Магистральной.

По предварительным данным, 39-летний водитель Toyota Vista нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с "УАЗ-Патриот" под управлением 66-летнего мужчины.

От удара иномарка отлетела в столб и перевернулась. Тем не менее пострадавших нет. Полицейские проводят проверку.

Ранее сообщили, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту ДТП на автобусной остановке на проспекте Строителей. В аварии погиб человек, еще пять пострадали.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

14:49:20 14-10-2023

Ну в любом ДТП, как минимум, один из персонажей нарушил ПДД

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Гость

21:40:31 14-10-2023

А Патриот не нарушил? Там знак 40. А на фото все 140.

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