Появились подробности жесткого ДТП в пригороде Барнаула

По данным полиции, один из водителей нарушил правила дорожного движения

14 октября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности ДТП с участием двух автомобилей в поселке Лесном.

По данным ведомства, авария случилась 14 октября в 08:45 в районе дома № 174а по улице Магистральной.

По предварительным данным, 39-летний водитель Toyota Vista нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с "УАЗ-Патриот" под управлением 66-летнего мужчины.

От удара иномарка отлетела в столб и перевернулась. Тем не менее пострадавших нет. Полицейские проводят проверку.

Ранее сообщили, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту ДТП на автобусной остановке на проспекте Строителей. В аварии погиб человек, еще пять пострадали.