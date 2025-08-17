17 августа — профессиональный праздник пилотов, авиаторов и всех, кто держит небо России в своих руках

Пилотажная группа "Русские витязи" в Барнауле

В воскресенье, 17 августа, Россия отмечает День Воздушного флота – профессиональный праздник пилотов гражданской авиации, авиаторов, инженерно-технических специалистов, диспетчеров, бортпроводников и всех работников авиационной инфраструктуры. Дата праздника установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 3564-1 от 28 сентября 1992 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.

В честь праздника мы собрали подборку поздравлений – от торжественных и поэтических до шуточных и коротких, в том числе на авиационном сленге. Такой набор подойдет и для официальных обращений, и для дружеских сообщений в мессенджерах.

Поздравления в стихах

Пусть высота всегда дает

Вам радость, силу, вдохновенье,

Пусть каждый день вперед ведет

К успеху, счастью, достиженьям!

Летите смело, пилоты страны,

Пусть будут ясными ваши пути,

В душе пусть сбудутся все мечты,

А буря не сможет вас подстеречь в пути!

В День Воздушного флота

Мы вам желаем света,

Пусть будет небо чисто,

А жизнь – всегда согрета!

Вы небо сделали родным,

И в облаках нашли дорогу,

Пусть будет путь ваш золотым,

А взлеты – легкими, как в сказку!

Пусть штурвал послушно в руках,

А земля – внизу, как картина,

Пусть успех летит в облаках,

А судьба будет как в кино – дивно!

Летайте смело, выше всех,

Пусть будет каждый день успех,

Здоровья, счастья и тепла,

И только мирного крыла!

Пусть будет небо голубым,

А взлет – всегда легким,

И счастье будет вашим домом,

И жизнь – прекрасным полетом!

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Воздушного флота России! Пусть каждый взлет будет уверенным, каждый полет – безопасным, а посадка – мягкой. Желаю мирного неба, крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения на новые горизонты!

С праздником! Вы – те, кто делает небо ближе и безопаснее. Пусть в жизни будет столько же радости, сколько облаков в ясный летний день, и столько же тепла, сколько света в утреннем рассвете над крылом самолета.

От всей души поздравляю! Пусть ваши маршруты всегда будут свободны от гроз и турбулентности, а жизнь – от трудностей и преград. Желаю здоровья, благополучия и вечного стремления вверх!

С праздником! Вы – гордость страны, опора ее неба. Пусть в вашей судьбе будут только ясные дни, успешные взлеты и мягкие посадки, а дома всегда ждут с любовью.

Дорогие покорители небес! Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, а сердце согрето любовью близких. Желаю безопасных полетов, мирного неба и большой человеческой удачи.

С Днем Воздушного флота! Пусть ваше небо всегда будет голубым, а земля под крылом – красивой и мирной. Пусть каждый день приносит радость, гордость за свою работу и чувство свободы.

Поздравляю с праздником всех, чья жизнь связана с авиацией! Желаю профессионального роста, крепкого здоровья и ярких эмоций от любимого дела. Пусть каждый день будет как полет в ясном небе!

С Днем Воздушного флота России! Пусть каждый новый день открывает для вас новые горизонты, а судьба щедро дарит поводы для гордости, радости и вдохновения.

Юмористические поздравления

Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы в жизни было столько же взлетов, сколько в расписании рейсов, и ни одного "рейс задержан" по причине турбулентности судьбы.

Пусть ваш штурвал всегда слушается, автопилот не засыпает, а "черный ящик" записывает только шутки и веселые истории с коллегами!

Ваша жизнь, как полет: главное – правильно взлететь, удержаться на высоте и мягко приземлиться. Желаю, чтобы взлеты были почаще, а посадки – всегда в зону комфорта!

С Днем Воздушного флота! Пусть зарплата растет быстрее, чем самолет набирает высоту, а отпуск будет длиннее, чем взлетная полоса в Домодедово!

Желаю, чтобы ваш курс всегда был на счастье, топливо в баках – на удачу, а турбулентность встречалась только в чашке кофе.

Поздравляю! Пусть метеосводка в вашей жизни всегда сообщает: "ясно, без осадков, видимость отличная", а радиосвязь с близкими будет на частоте любви.

С праздником! Пусть ваш полет по жизни проходит на крейсерской скорости, без задержек, с повышенным комфортом и бонусными мильками счастья.

Желаю, чтобы в жизни было только два режима: "взлет" и "плавное снижение к успеху". И никаких экстренных посадок!

Пусть ваша жизнь будет как бортовой журнал – только с хорошими записями, штампами "полет прошел успешно" и отметками "паспорт счастья действителен".

Поздравляю! Желаю, чтобы в жизни, как и в небе, всегда был запас высоты, а если вдруг встречается турбулентность – она быстро проходила, оставляя только веселые воспоминания.

Короткие "сленговые" поздравления

Чтоб твой лайнер всегда шел в горизонте и без тряски!

Мирного эшелона и попутного ветра!

Пусть топливо удачи никогда не кончается!

Всегда держи курс на счастье, а не на запасной аэродром!

Мягкой посадки и полного бака!

Чтоб в жизни не было "штопора" и "сваливания"!

Всегда вылетай по расписанию и без задержек!

Пусть твоя жизнь идет в режиме "крейсер"!

Ни одной "нештатки" в личном бортжурнале!

Чтоб твоя ВПП всегда была сухой и свободной!

Короткие поздравления

Мирного неба и мягких посадок!

Пусть жизнь будет полетом без турбулентности!

Счастливого рейса под названием "Жизнь"!

Пусть каждый взлет ведет к мечте!

Высоты успеха и скорости удачи!

Пусть в душе всегда будет ясная погода!

Мягких облаков и твердой почвы под крылом!

Взлетаем к счастью – без задержек и пересадок!

Пусть каждый день будет как первый полет!

Желаю, чтобы ваш курс всегда был на счастье!