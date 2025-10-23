Пять человек увезли в больницу в тяжелом состоянии

23 октября 2025, 08:53, ИА Амител

Взрыв в Копейске Челябинской области / Фото: Shot

Несколько мощных взрывов прогремело на заводе в городе Копейске Челябинской области. Вспыхнул сильный пожар, девять человек погибли.

Первая информация о мощных хлопках появилась в социальных сетях. Так, Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей писал, что в Копейске раздалось три громких взрыва. В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна.

Губернатор региона Алексей Текслер подтвердил эту информации и сообщил, что инцидент произошел на одном из предприятий.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет», – написал он в своем Telegram-канале.

По данным Shot, причиной взрывов могло стать нарушение техники безопасности. На предприятии могло находиться до 15 рабочих.

Известно, что пять человек пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, трагедия унесла жизни девяти человек.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – рассказал глава региона.

Также губернатор сообщил, что спасатели уже потушили пожар и занимаются проливкой. После они приступят к разбору завалов.