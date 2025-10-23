Пожар и девять погибших. Что известно о взрывах на заводе в Копейске к этому часу
Пять человек увезли в больницу в тяжелом состоянии
23 октября 2025, 08:53, ИА Амител
Несколько мощных взрывов прогремело на заводе в городе Копейске Челябинской области. Вспыхнул сильный пожар, девять человек погибли.
Первая информация о мощных хлопках появилась в социальных сетях. Так, Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей писал, что в Копейске раздалось три громких взрыва. В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна.
Губернатор региона Алексей Текслер подтвердил эту информации и сообщил, что инцидент произошел на одном из предприятий.
«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Shot, причиной взрывов могло стать нарушение техники безопасности. На предприятии могло находиться до 15 рабочих.
Известно, что пять человек пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, трагедия унесла жизни девяти человек.
«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – рассказал глава региона.
Также губернатор сообщил, что спасатели уже потушили пожар и занимаются проливкой. После они приступят к разбору завалов.
08:59:33 23-10-2025
Это на "Сигме" бахнуло или на "Полисорбе"?
09:02:05 23-10-2025
Мощные хлопки, это бурные аплодисменты. А взрыв есть взрыв.
09:08:46 23-10-2025
Опять взорвалось там, где больно? Интересно, кто же это так точечно и сильно гадит нашей стране.
09:29:12 23-10-2025
Не беспилотник?