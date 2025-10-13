Два человека попали в больницу с осколочными ранениями

13 октября 2025, 08:25, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 13 октября беспилотники ВСУ атаковали российские регионы. В результате на нефтебазе в Республике Крым произошел пожар. В Ростовской области разрушен жилой дом, ранены два человека.

Как пишет Shot, серия взрывов прогремела в городе Белая Калитва Ростовской области. Со слов очевидцев, за 40 минут было от пяти до семи мощных хлопков. Один из дронов рухнул на жилой дом, пробив крышу.

Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, два жителя Белой Калитвы ранены, в доме вспыхнул пожар.

«Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь. Расчеты пожарных тушат огонь», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате на предприятии произошел пожар. Пострадавших нет, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», – добавил он.

Отметим, что, по данным Минобороны РФ, вечером 12 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 37 беспилотников. Их сбили над тремя регионами России и акваториями двух морей.

17 – над территорией Республики Крым;

15 – над акваторией Черного моря;

по два – над территорией Курской области и акваторией Азовского моря;

один – над территорией Белгородской области.

Как информирует Росавиация, ряд аэропортов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. План "Ковер" действует в Волгограде, Геленджике, Астрахани и Краснодаре.