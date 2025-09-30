По данным СМИ, регионы подверглись атаке беспилотников ВСУ

30 сентября 2025, 07:34, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Белгородской и Волгоградской областей услышали мощные взрывы над регионами. По предварительным данным, регионы подверглись атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Shot.

Как уточняет Telegram-канал, Белгород атакуют беспилотники типа "Дартс". Системы ПВО уже сбили над городом минимум четыре таких БПЛА. Дроны могли направляться в сторону местной ТЭЦ. Напомним, ВСУ атаковали столицу Белгородской области 28 сентября. Они нанесли удар по инфраструктуре. В городе наблюдались перебои с подачей электричества.

Кроме того, ночью 30 сентября взрывы прогремели над Волгоградом. По предварительным данным, системы ПВО также сбивают украинские беспилотники. Со слов местных жителей, громкие звуки были слышны около 02:00 и в 02:40 по местному времени. Очевидцы утверждают, что на севере и юге города раздалось минимум пять-семь сильных хлопков, в небе видны вспышки.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Помимо этого, ракетную опасность объявили в Краснодарском крае. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу и укрыться в безопасном месте.