Серия мощных взрывов раздалась над Волгоградской и Белгородской областями
По данным СМИ, регионы подверглись атаке беспилотников ВСУ
30 сентября 2025, 07:34, ИА Амител
Жители Белгородской и Волгоградской областей услышали мощные взрывы над регионами. По предварительным данным, регионы подверглись атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Shot.
Как уточняет Telegram-канал, Белгород атакуют беспилотники типа "Дартс". Системы ПВО уже сбили над городом минимум четыре таких БПЛА. Дроны могли направляться в сторону местной ТЭЦ. Напомним, ВСУ атаковали столицу Белгородской области 28 сентября. Они нанесли удар по инфраструктуре. В городе наблюдались перебои с подачей электричества.
Кроме того, ночью 30 сентября взрывы прогремели над Волгоградом. По предварительным данным, системы ПВО также сбивают украинские беспилотники. Со слов местных жителей, громкие звуки были слышны около 02:00 и в 02:40 по местному времени. Очевидцы утверждают, что на севере и юге города раздалось минимум пять-семь сильных хлопков, в небе видны вспышки.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Помимо этого, ракетную опасность объявили в Краснодарском крае. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу и укрыться в безопасном месте.
Комментарии 0