Пожар уничтожил 120 центнеров сена в селе Алтайского края из-за непотушенной сигареты

Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров

11 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Уборка сена в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В селе Комариха Шипуновского района днем 10 сентября произошел крупный пожар. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь уничтожил 120 центнеров сена.

Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, сено горело открытым пламенем, при этом существовала угроза распространения огня на расположенные рядом надворные постройки.

«В тушении пожара участвовали шесть сотрудников МЧС, три единицы техники, а также добровольная пожарная команда компании "Агрофирма"», – отметили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Обстоятельства происшествия уточняются.

