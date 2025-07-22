Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 23 июля

Тренировки проведут в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и ряде других населенных пунктов

22 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 23 июля пройдут пожарные учения, сообщили в МЧС.

В рамках тренировок спасатели уделят особое внимание отработке действий в условиях сложной обстановки, максимально приближенной к реальной.

"Это включает в себя имитацию задымления, завалов, отключения электроэнергии и других факторов, усложняющих проведение спасательных работ и тушение пожара", – говорится в сообщении.

Учения пройдут на территории 12 населенных пунктов:

Барнаул, на территории одного из складов;

Бийск, Бийская мебельная фабрика;

Новоалтайск, ООО "Алтайхлеб";

Камень-на Оби, канализационные очистные сооружения;

Славгород, ЦРБ;

Змеиногорск, магазин "Светофор";

Угловское, многофункциональный культурный центр;

Ельцовка, СОШ имени героя Советского Союза М.В. Елесина;

Смоленское, ДЮСШ;

Павловск, районная администрация;

Чарышский район, село Красный Партизан, Чарышский районный культурно-досуговый центр;

Смоленский район, село Александровка, детсад "Солнышко".

Учения позволят проверить готовность личного состава и повысить уровень взаимодействия между различными службами и ведомствами, а также способствует повышению безопасности населения и снижению материального ущерба от возможных происшествий. Жителей просят сохранять спокойствие.