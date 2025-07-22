Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 23 июля
Тренировки проведут в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и ряде других населенных пунктов
22 июля 2025, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае 23 июля пройдут пожарные учения, сообщили в МЧС.
В рамках тренировок спасатели уделят особое внимание отработке действий в условиях сложной обстановки, максимально приближенной к реальной.
"Это включает в себя имитацию задымления, завалов, отключения электроэнергии и других факторов, усложняющих проведение спасательных работ и тушение пожара", – говорится в сообщении.
Учения пройдут на территории 12 населенных пунктов:
- Барнаул, на территории одного из складов;
- Бийск, Бийская мебельная фабрика;
- Новоалтайск, ООО "Алтайхлеб";
- Камень-на Оби, канализационные очистные сооружения;
- Славгород, ЦРБ;
- Змеиногорск, магазин "Светофор";
- Угловское, многофункциональный культурный центр;
- Ельцовка, СОШ имени героя Советского Союза М.В. Елесина;
- Смоленское, ДЮСШ;
- Павловск, районная администрация;
- Чарышский район, село Красный Партизан, Чарышский районный культурно-досуговый центр;
- Смоленский район, село Александровка, детсад "Солнышко".
Учения позволят проверить готовность личного состава и повысить уровень взаимодействия между различными службами и ведомствами, а также способствует повышению безопасности населения и снижению материального ущерба от возможных происшествий. Жителей просят сохранять спокойствие.
