Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 23 июля

Тренировки проведут в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и ряде других населенных пунктов

22 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае 23 июля пройдут пожарные учения, сообщили в МЧС.

В рамках тренировок спасатели уделят особое внимание отработке действий в условиях сложной обстановки, максимально приближенной к реальной. 

"Это включает в себя имитацию задымления, завалов, отключения электроэнергии и других факторов, усложняющих проведение спасательных работ и тушение пожара", – говорится в сообщении.

Учения пройдут на территории 12 населенных пунктов:

  • Барнаул, на территории одного из складов;
  • Бийск, Бийская мебельная фабрика;
  • Новоалтайск, ООО "Алтайхлеб";
  • Камень-на Оби, канализационные очистные сооружения;
  • Славгород, ЦРБ;
  • Змеиногорск, магазин "Светофор";
  • Угловское, многофункциональный культурный центр;
  • Ельцовка, СОШ имени героя Советского Союза М.В. Елесина;
  • Смоленское, ДЮСШ;
  • Павловск, районная администрация;
  • Чарышский район, село Красный Партизан, Чарышский районный культурно-досуговый центр;
  • Смоленский район, село Александровка, детсад "Солнышко".

Учения позволят проверить готовность личного состава и повысить уровень взаимодействия между различными службами и ведомствами, а также способствует повышению безопасности населения и снижению материального ущерба от возможных происшествий. Жителей просят сохранять спокойствие.

