Пожилая женщина "восстала из мертвых" за пять минут до кремации

Живого человека могли сжечь из-за ненадлежащего осмотра врачей

25 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Крематорий / Фото: Сгенерировано Midjourney/amic.ru

В Таиланде буквально за пять минут до кремации пожилая женщина "вернулась к жизни". Служители храма, готовившиеся к обряду, заметили едва уловимые движения, передает Telegram-канал Baza.

65-летняя женщина была признана умершей медиками из-за осложнений, вызванных продолжительной болезнью. Родные приняли решение о кремации. Пенсионерку доставили в храм, где служители, открыв гроб, заметили признаки жизни. Настоятель храма распорядился срочно госпитализировать женщину, пообещав семье оплатить все больничные расходы.

В медицинском учреждении выяснилось, что у пациентки не было ни остановки сердца, ни проблем с дыханием. Врачи выявили лишь критически низкий уровень глюкозы в крови. В настоящее время пенсионерка находится под присмотром врачей.