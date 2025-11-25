Пожилая женщина "восстала из мертвых" за пять минут до кремации
Живого человека могли сжечь из-за ненадлежащего осмотра врачей
25 ноября 2025, 15:35, ИА Амител
В Таиланде буквально за пять минут до кремации пожилая женщина "вернулась к жизни". Служители храма, готовившиеся к обряду, заметили едва уловимые движения, передает Telegram-канал Baza.
65-летняя женщина была признана умершей медиками из-за осложнений, вызванных продолжительной болезнью. Родные приняли решение о кремации. Пенсионерку доставили в храм, где служители, открыв гроб, заметили признаки жизни. Настоятель храма распорядился срочно госпитализировать женщину, пообещав семье оплатить все больничные расходы.
В медицинском учреждении выяснилось, что у пациентки не было ни остановки сердца, ни проблем с дыханием. Врачи выявили лишь критически низкий уровень глюкозы в крови. В настоящее время пенсионерка находится под присмотром врачей.
15:42:19 25-11-2025
медицина тайланда
16:38:23 25-11-2025
врач сказал в морг - значит в морг. зачем вы самолечением занимаетесь?
17:53:01 25-11-2025
Шутка чуть-чуть затянулась, и чуть не стала роковой ошибкой!
19:05:05 25-11-2025
Платили бы горе-"медикам" за надежду на "воскрешение" пациента (как в случае с Кеосаяном) - уж тогда бы они, конечно, не поспешили констатировать "биологическую смерть"...