НОВОСТИОбщество

Уехавшая за новой жизнью в Таиланд экс-чиновница из Магадана погибла от передозировки

У отца детей нет денег, чтобы забрать их в Россию

07 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Погибшая в Таиланде чиновница / Фото: Mash
Погибшая в Таиланде чиновница / Фото: Mash

Бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 31-летняя женщина переехала в Таиланд в 2022 году вместе с двумя детьми и новым возлюбленным, решив начать жизнь с нуля. 4 ноября мужчина обнаружил ее тело в доме. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная передозировкой запрещенных веществ.

После трагедии в чужой стране остались двое детей – 9 и 10 лет. Их родной отец, проживающий в России, не располагает средствами, чтобы вернуть их на родину. Сейчас он собирает деньги на перелет, оплату госпиталя и кремацию – общая сумма расходов оценивается примерно в 260 тысяч рублей.

Пока мужчина решает вопрос с возвращением, детей временно приютили знакомые семьи в Таиланде.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд вынес приговор женщине, отправив ее в тюрьму на десять лет за неудачную попытку передачи запрещенных веществ своему партнеру прямо в зале суда через поцелуй.

Девятилетний мальчик принимал наркотики вместе с матерью / Кадр из видео Никита Манько

"Принимали вместе". В Новосибирске задержали мать, "накачивавшую" сына наркотиками

Как установили правоохранители, ребенок употреблял наркотики как минимум с июля
НОВОСТИОбщество

Туризм дети борьба с наркотиками

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:40:51 07-11-2025

Баба уехала с ухажёром, дети останутся с ухажёром.
Зачем мужик собирает деньги? Похоже хочет просто поднять бабла на слезливой истории.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:28 07-11-2025

Гость (11:40:51 07-11-2025) Баба уехала с ухажёром, дети останутся с ухажёром.Зачем ... А на хрена новому возлюбленому чужие дети? Тем более они у знакомых живут, а не с ним. Всяко бабки, которые у неё были, и, скорее всего, налом, прибрал, и сленял, НАХРЕН ему чужие проблемы. А отец хочет забрать СВОИХ детей.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:01 07-11-2025

Гость (12:20:28 07-11-2025) А на хрена новому возлюбленому чужие дети? Тем более они у з... Ну он же чужую бабу увёл из семьи вместе с детьми - вот и пусть теперь детей воспитывает.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:50 07-11-2025

А зачем бвывшему мужу нужно занимпться туловищем наркоманки , работавшей в администрации Магаданской облости?
Детей пусть забирает и валит

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:30 07-11-2025

Все по плану, получила новую загробную жизнь.
Добровольно.
Туда ей и другим наркоманам дорога.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:11:25 26-11-2025

мне кажется таким самкам нужно запретить вывозить детей за границу!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров