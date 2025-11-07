Уехавшая за новой жизнью в Таиланд экс-чиновница из Магадана погибла от передозировки
У отца детей нет денег, чтобы забрать их в Россию
07 ноября 2025, 11:30, ИА Амител
Бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, 31-летняя женщина переехала в Таиланд в 2022 году вместе с двумя детьми и новым возлюбленным, решив начать жизнь с нуля. 4 ноября мужчина обнаружил ее тело в доме. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная передозировкой запрещенных веществ.
После трагедии в чужой стране остались двое детей – 9 и 10 лет. Их родной отец, проживающий в России, не располагает средствами, чтобы вернуть их на родину. Сейчас он собирает деньги на перелет, оплату госпиталя и кремацию – общая сумма расходов оценивается примерно в 260 тысяч рублей.
Пока мужчина решает вопрос с возвращением, детей временно приютили знакомые семьи в Таиланде.
11:40:51 07-11-2025
Баба уехала с ухажёром, дети останутся с ухажёром.
Зачем мужик собирает деньги? Похоже хочет просто поднять бабла на слезливой истории.
12:20:28 07-11-2025
Гость (11:40:51 07-11-2025) Баба уехала с ухажёром, дети останутся с ухажёром.Зачем ... А на хрена новому возлюбленому чужие дети? Тем более они у знакомых живут, а не с ним. Всяко бабки, которые у неё были, и, скорее всего, налом, прибрал, и сленял, НАХРЕН ему чужие проблемы. А отец хочет забрать СВОИХ детей.
12:56:01 07-11-2025
Гость (12:20:28 07-11-2025) А на хрена новому возлюбленому чужие дети? Тем более они у з... Ну он же чужую бабу увёл из семьи вместе с детьми - вот и пусть теперь детей воспитывает.
12:39:50 07-11-2025
А зачем бвывшему мужу нужно занимпться туловищем наркоманки , работавшей в администрации Магаданской облости?
Детей пусть забирает и валит
12:56:30 07-11-2025
Все по плану, получила новую загробную жизнь.
Добровольно.
Туда ей и другим наркоманам дорога.
00:11:25 26-11-2025
мне кажется таким самкам нужно запретить вывозить детей за границу!