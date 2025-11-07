Уехавшая за новой жизнью в Таиланд экс-чиновница из Магадана погибла от передозировки

У отца детей нет денег, чтобы забрать их в Россию

07 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Погибшая в Таиланде чиновница / Фото: Mash

Бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 31-летняя женщина переехала в Таиланд в 2022 году вместе с двумя детьми и новым возлюбленным, решив начать жизнь с нуля. 4 ноября мужчина обнаружил ее тело в доме. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная передозировкой запрещенных веществ.

После трагедии в чужой стране остались двое детей – 9 и 10 лет. Их родной отец, проживающий в России, не располагает средствами, чтобы вернуть их на родину. Сейчас он собирает деньги на перелет, оплату госпиталя и кремацию – общая сумма расходов оценивается примерно в 260 тысяч рублей.

Пока мужчина решает вопрос с возвращением, детей временно приютили знакомые семьи в Таиланде.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд вынес приговор женщине, отправив ее в тюрьму на десять лет за неудачную попытку передачи запрещенных веществ своему партнеру прямо в зале суда через поцелуй.