Молодой водитель сбил насмерть пожилого мужчину в Барнауле

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

12 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

На ул. Малахова насмерть сбили пешехода / Источник фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле вечером 11 сентября произошло смертельное ДТП. На улице Малахова автомобиль сбил пожилого пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария случилась около 21:40 в районе дома № 136. По предварительным данным, 19-летний водитель BMW, двигаясь от Павловского тракта в сторону улицы Взлетной, совершил наезд на 75-летнего мужчину.

«Пешеход пересекал проезжую часть вне зоны регулируемого перехода, недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи», – отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула женщину сбили на регулируемом пешеходном переходе.