Правда ли, что мощные магнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря 2025 года?
Геомагнитная обстановка будет нестабильной из-за сильной вспышки на Солнце
08 декабря 2025, 13:05, ИА Амител
Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Череда геомагнитных ударов ждет Землю 9 и 10 декабря 2025 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, планету атакуют магнитные бури средней и сильной мощности.
О том, когда геомагнитные возмущения достигнут своего пика и сколько они будут продолжаться, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что сильные геомагнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря 2025-го?
Да. Как сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во вторник и среду, 9 и 10 декабря, ожидаются магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных). Геомагнитные штормы спровоцировала мощная солнечная вспышка класса М8.1. Она произошла в ночь на 7 декабря и повлекла за собой выброс плазмы, который движется к Земле. Когда возмущения достигнут своего пика, возможно, мы сможем наблюдать полярные сияния.
«Расчеты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов создает благоприятные условия для формирования полярных сияний. <...> В то же время погода в центральной части страны в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому слишком рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения было бы излишним оптимизмом. Но никто не запрещает надеяться на лучшее», – уточнили специалисты.
2
Сколько продлятся магнитные бури?
По оценкам ученых, геомагнитные бури продлятся до четверга, 11 декабря. Так, сутки 9 декабря Землю будут атаковать удары средней и слабой мощности. В полночь 10 декабря сила возмущений уменьшится. Магнитосфера будет возбужденной, однако уже в 03:00 по московскому времени магнитные бури возобновятся. Слабые бури уровня G1 продлятся до 12:00, после чего пойдут на спад.
3
Ожидаются ли еще магнитные бури до конца 2025 года?
Геомагнитные штормы настигнут Землю в конце 2025 года: 23 и 30 декабря. Это будут слабые магнитные бури класса G1.
По предварительным данным, таких сильных бурь, которые выпали на 9 и 10 декабря, не предвидится до конца месяца.
4
Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь?
Влияние магнитных бурь на человеческий организм пока научно не доказано. Поэтому медики дают общие советы по сохранению хорошего самочувствия. Достаточно соблюдать режим сна, не злоупотреблять вредными привычками, побольше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе. Тогда никакие магнитные бури не будут вам страшны.
