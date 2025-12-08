Геомагнитная обстановка будет нестабильной из-за сильной вспышки на Солнце

08 декабря 2025, 13:05, ИА Амител

Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Череда геомагнитных ударов ждет Землю 9 и 10 декабря 2025 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, планету атакуют магнитные бури средней и сильной мощности.

О том, когда геомагнитные возмущения достигнут своего пика и сколько они будут продолжаться, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что сильные геомагнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря 2025-го? Да. Как сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , во вторник и среду, 9 и 10 декабря, ожидаются магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных). Геомагнитные штормы спровоцировала мощная солнечная вспышка класса М8.1. Она произошла в ночь на 7 декабря и повлекла за собой выброс плазмы, который движется к Земле. Когда возмущения достигнут своего пика, возможно, мы сможем наблюдать полярные сияния. «Расчеты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов создает благоприятные условия для формирования полярных сияний. <...> В то же время погода в центральной части страны в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому слишком рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения было бы излишним оптимизмом. Но никто не запрещает надеяться на лучшее», – уточнили специалисты.

2 Сколько продлятся магнитные бури? По оценкам ученых, геомагнитные бури продлятся до четверга, 11 декабря. Так, сутки 9 декабря Землю будут атаковать удары средней и слабой мощности. В полночь 10 декабря сила возмущений уменьшится. Магнитосфера будет возбужденной, однако уже в 03:00 по московскому времени магнитные бури возобновятся. Слабые бури уровня G1 продлятся до 12:00, после чего пойдут на спад.

3 Ожидаются ли еще магнитные бури до конца 2025 года? Геомагнитные штормы настигнут Землю в конце 2025 года: 23 и 30 декабря. Это будут слабые магнитные бури класса G1. По предварительным данным, таких сильных бурь, которые выпали на 9 и 10 декабря, не предвидится до конца месяца.