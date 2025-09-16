В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить размер ежемесячных выплат

16 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Очередную идею повышения пенсий обсуждают в России. Речь идет о документе, который внесли в Госдуму: законопроект предлагает увеличивать ежемесячную выплату по достижении 70-летнего возраста.

О том, на сколько хотят увеличивать пенсию и воплотится ли эта инициатива в жизнь, – в материале amic.ru.

1 Что за доплаты к пенсии по достижении 70 лет предлагают ввести в России? Речь идет о доплатах, которые уже существуют в стране. По данным "Парламентской газеты" , документ, который вносят в Госдуму по инициативе депутата Ярослава Нилова, предлагает изменить условия их назначения. По нынешним правилам, пенсионерам, достигшим 80-летия, удваивают размер фиксированной выплаты. Это определенная сумма, которая "зашита" в структуру пенсии и приходит вместе с ней каждый месяц. Законопроектом предлагается снизить возраст, по достижении которого удваивается выплата, с 80 до 70 лет.

2 Какую прибавку к пенсии хотят назначать с 70 лет? При этом саму сумму прибавки предлагается оставить прежней. Так, сейчас размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. Именно такую прибавку получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Если законопроект примут, то эта же доплата будет ждать и всех пенсионеров старше 70.

3 Зачем возраст, с которого положена прибавка, предлагают понизить с 80 до 70 лет? Нилов напомнил, что средняя продолжительность жизни в стране составляет порядка 73 лет. А это значит, что многие пенсионеры так и не доживают до удвоения фиксированной выплаты. При этом большинство из них нуждается в деньгах, подчеркнул депутат. «То есть значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход», – передает его слова "ПГ".