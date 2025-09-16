Очередную идею повышения пенсий обсуждают в России. Речь идет о документе, который внесли в Госдуму: законопроект предлагает увеличивать ежемесячную выплату по достижении 70-летнего возраста.
О том, на сколько хотят увеличивать пенсию и воплотится ли эта инициатива в жизнь, – в материале amic.ru.
1
Что за доплаты к пенсии по достижении 70 лет предлагают ввести в России?
Речь идет о доплатах, которые уже существуют в стране. По данным "Парламентской газеты", документ, который вносят в Госдуму по инициативе депутата Ярослава Нилова, предлагает изменить условия их назначения.
По нынешним правилам, пенсионерам, достигшим 80-летия, удваивают размер фиксированной выплаты. Это определенная сумма, которая "зашита" в структуру пенсии и приходит вместе с ней каждый месяц. Законопроектом предлагается снизить возраст, по достижении которого удваивается выплата, с 80 до 70 лет.
2
Какую прибавку к пенсии хотят назначать с 70 лет?
При этом саму сумму прибавки предлагается оставить прежней. Так, сейчас размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. Именно такую прибавку получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Если законопроект примут, то эта же доплата будет ждать и всех пенсионеров старше 70.
3
Зачем возраст, с которого положена прибавка, предлагают понизить с 80 до 70 лет?
Нилов напомнил, что средняя продолжительность жизни в стране составляет порядка 73 лет. А это значит, что многие пенсионеры так и не доживают до удвоения фиксированной выплаты. При этом большинство из них нуждается в деньгах, подчеркнул депутат.
«То есть значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход», – передает его слова "ПГ".
4
Введут ли доплаты к пенсии с 70 лет?
Пока невозможно сказать однозначно. Все будет зависеть от того, какой отзыв на законопроект дадут в правительстве и как на него отреагируют другие депутаты. Но подчеркнем, что инициативы, связанные с повышением пенсий, крайне редко находят всеобщую поддержку в парламенте.
14:19:25 16-09-2025
А сколько лет Нилову, не к 70ти ли подходит?
17:21:13 16-09-2025
Гость (14:19:25 16-09-2025) А сколько лет Нилову, не к 70ти ли подходит? ... Нилову эти копейки не очень нужны, для всех пожилых старается.
09:27:14 24-09-2025
Гость (17:21:13 16-09-2025) Нилову эти копейки не очень нужны, для всех пожилых стараетс... Там одна Бессараб чего стОит..всех макарошками пенсионеров накормить хочет. Ничего не будет..им же поллимона мало.
14:31:45 16-09-2025
Ага, посмертно.
14:44:52 16-09-2025
Дождёшься от них. Бла -блакали год назад, что будет 13я пенсия или к дню рождения. И где? Всё забыли
15:05:13 16-09-2025
Гость (14:44:52 16-09-2025) Дождёшься от них. Бла -блакали год назад, что будет 13я пенс... дети не помогают?
15:23:25 16-09-2025
Musik (15:05:13 16-09-2025) дети не помогают?... А у кого дети умерли уже
15:19:32 16-09-2025
В Белоруссии доплату к пенсии получают 70 летние пенсионеры, а почему у нас не так?
15:42:53 16-09-2025
Гость (15:19:32 16-09-2025) В Белоруссии доплату к пенсии получают 70 летние пенсионеры... В мире полно стран где пенсий вообще нет, а почему у нас не так?
16:04:33 16-09-2025
Гость (15:42:53 16-09-2025) В мире полно стран где пенсий вообще нет, а почему у нас не... Если нет пенсий, то есть пособия побольше наших пенсий и не говорите то, что не знаете.
16:23:59 16-09-2025
Гость (16:04:33 16-09-2025) Если нет пенсий, то есть пособия побольше наших пенсий и не ... Еще и кормят бесплатно.
17:18:21 16-09-2025
Гость (15:42:53 16-09-2025) В мире полно стран где пенсий вообще нет, а почему у нас не... В мире много стран,где огромное количество процентов с зарплаты сгребают и ничего не платят? Как же вы, жертвы ЕГЭ задрали
16:44:45 16-09-2025
"Все будет зависеть от того, какой отзыв на законопроект дадут в правительстве..."
Нет, все будет зависеть от того, какая партия внесла законопроект.
21:29:20 16-09-2025
Гость (16:44:45 16-09-2025) "Все будет зависеть от того, какой отзыв на законопроект дад... Фиг вам семидесятилетние - Нилов Ярослав Евгеньевич Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России - партия пустобрехов.
17:20:15 16-09-2025
Что не более популистское хрю-хрю,то либо Нилов,либо Миронов.
18:05:24 16-09-2025
Популистское заявление это когда нет физическо возможности исполнить. На доплаты к пенсии после 70 лет потребуется порядка 140 миллиардов в год. Воруют в разы больше.
22:59:41 06-10-2025
Гость (18:05:24 16-09-2025) Популистское заявление это когда нет физическо возможности и... зато для депутатов всё находят..и деньги и квартиры
18:51:06 16-09-2025
Musik (15:05:13 16-09-2025) дети не помогают?... При чём здесь дети? Мы работали на государство, детей родили, они тоже работают, принося доход государству. С государства и спрос!
21:39:20 16-09-2025
а многие не то, что до 80 не доживают, но и до пенсии теперешней. вертайте взад пенсионный возраст. чтобы могли воспользоваться правом на пенсию. м? че нет-то?
09:29:28 17-09-2025
Есть у нас поговорка такая:держи карман шире.Вот по ней у нас всё и делается.Нет никакой веры всем этим заявлениям и обещаниям.
09:32:43 17-09-2025
Акакий (09:29:28 17-09-2025) Есть у нас поговорка такая:держи карман шире.Вот по ней у на... как же вы любите халяву 8-)))
а она вас - нет.
22:09:53 17-09-2025
Если ЕР внесла это предложение, что 70 лет,тогда бы точно одобрили. А другие партии слушать слушают,но не исполняют.
00:56:36 19-09-2025
Гость (14:44:52 16-09-2025) Дождёшься от них. Бла -блакали год назад, что будет 13я пенс... ну так депутатам мало..им на 14 пенсию не хватает
19:40:48 08-10-2025
Говорят,на доплаты денег нет?А куда деваются страховые взносы людей(например,моего мужа и отца),не доживших до пенсии?!Ведь,у нас не наследуются эти деньги!Наверное,на баснословные пенсии гос. чиновников,Чубайса,например(450000 руб). И прочих,в том числе,депутатов!Почему,наш Президент,как будто,такой справедливый для всех стран,не думает,как жить своим пожилым гражданам,не чиновникам и депутатам!?Позор для самой богатой страны!
20:09:14 08-10-2025
Какие доплаты в семьдесят лет? Они мечтают в семьдесят лет отправлять на пенсию. Ведь социальную пенсию назначают, если такой счастливчик дожил до семидесяти лет. Просто служки играют вбросами ложных надежд.