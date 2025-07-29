Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин до 31 августа
Соответствующее постановление уже подписали
29 июля 2025, 08:25, ИА Амител
Российским производителям нефтепродуктов запретили экспортировать бензин до 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.
"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", — сказано в публикации.
Постановление уже подписали. Такое решение приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке во время высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.
Напомним, российское правительство в начале 2025 года ввело запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. Тогда ограничение не распространялось на поставки непосредственных производителей нефтепродуктов.
Меры предприняли не только для стабилизации внутреннего рынка, но и поддержания экономики нефтепереработки, а также противодействия серому экспорту.
08:46:53 29-07-2025
Ждём повышения цен на бензин и солярку.
11:07:07 29-07-2025
Кхм... (08:46:53 29-07-2025) Ждём повышения цен на бензин и солярку.... Отстю от коментариев. Опередил. Хоть 6 лет, уже не за рулём, но вернуться не поздно.
09:07:43 29-07-2025
Они щас с русских три шкуры драть будукт, за русские недра.
Им без наживы никак
09:26:07 29-07-2025
Ну и все остальное повысят.....
09:43:28 29-07-2025
Гость (09:26:07 29-07-2025) Ну и все остальное повысят..... ...
Да, а инфляции у них в отчётах понизится, уровень доходов и благосостояния населения повысится.
10:25:50 29-07-2025
Неужели как всегда повысят цены на топливо.
10:33:39 29-07-2025
это бы могло работать, если бы фас не было декоративной надстройкой, для галочки
11:09:50 29-07-2025
Гость (10:33:39 29-07-2025) это бы могло работать, если бы фас не было декоративной надс... А, у нас один из самых дешёвых бензинов. Ещё бы зп повыше были.