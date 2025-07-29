Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин до 31 августа

Соответствующее постановление уже подписали

29 июля 2025, 08:25, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российским производителям нефтепродуктов запретили экспортировать бензин до 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", — сказано в публикации.

Постановление уже подписали. Такое решение приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке во время высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.

Напомним, российское правительство в начале 2025 года ввело запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. Тогда ограничение не распространялось на поставки непосредственных производителей нефтепродуктов.

Меры предприняли не только для стабилизации внутреннего рынка, но и поддержания экономики нефтепереработки, а также противодействия серому экспорту.