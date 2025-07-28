За полгода топливо в стране подорожало на 2,7%

28 июля 2025, 10:25, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина для населения в первой половине 2025 года, сообщает РИА Новости.

«В России объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, – 1360,2 литра», – говорится в исследовании.

Стоимость бензина АИ-95 в середине 2025 года – 62,3 руб. за литр (на 2,7% больше, чем в начале года). Дизельное топливо в цене прибавило 2% и в середине года стоило 71,5 руб.

В предыдущем рейтинге, который составлялся в январе 2025 года, Россия также оказалась на 15-м месте в рейтинге стран Европы по доступности бензина для населения. Тогда на среднюю зарплату можно было приобрести 1242,6 литра. А в январе 2024 года в России на среднюю зарплату можно приобрести 1164,7 литра бензина.Первое место в рейтинге занял Люксембург, где жители на среднюю зарплату могут купить 2875,3 литра бензина, который в российской валюте стоит 134 рубля.

На последнем, 32-м месте находится Молдавия, где население может позволить себе лишь 546,2 литра бензина, стоимость которого составляет 109 рублей.

По дешевизне бензина Россия на втором месте (62,3 руб.), меньше – только в Казахстане (40,1). Самое дорогое топливо в Дании (179,5 рубля).