Бензин в России оказался одним из самых дешевых среди стран Европы

За полгода топливо в стране подорожало на 2,7%

28 июля 2025, 10:25, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина для населения в первой половине 2025 года, сообщает РИА Новости.

«В России объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, – 1360,2 литра», – говорится в исследовании.

Стоимость бензина АИ-95 в середине 2025 года – 62,3 руб. за литр (на 2,7% больше, чем в начале года). Дизельное топливо в цене прибавило 2% и в середине года стоило 71,5 руб.

В предыдущем рейтинге, который составлялся в январе 2025 года, Россия также оказалась на 15-м месте в рейтинге стран Европы по доступности бензина для населения. Тогда на среднюю зарплату можно было приобрести 1242,6 литра. А в январе 2024 года в России на среднюю зарплату можно приобрести 1164,7 литра бензина.Первое место в рейтинге занял Люксембург, где жители на среднюю зарплату могут купить 2875,3 литра бензина, который в российской валюте стоит 134 рубля.

На последнем, 32-м месте находится Молдавия, где население может позволить себе лишь 546,2 литра бензина, стоимость которого составляет 109 рублей.

По дешевизне бензина Россия на втором месте (62,3 руб.), меньше – только в Казахстане (40,1). Самое дорогое топливо в Дании (179,5 рубля).

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

10:32:15 28-07-2025

Собственно как и зарплата средняя. А в Казахстане бензин ещё дешевле чем у нас. И чему радоваться?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:43 28-07-2025

Неплохо... На среднюю зп 1360 литров. То есть зп 80000. Для объективности не хватает статистики сколько процентов населения получает ЗП ниже этой цифры

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:14 28-07-2025

Гость (10:33:43 28-07-2025) Неплохо... На среднюю зп 1360 литров. То есть зп 80000. Для ...
Здесь нужно вспомнить лишь два показателя, которые нам декларирует Росстат устами чиновника, чтобы понять - такого быть не может! Первый - по паритету покупательной способности мы вышли на почётное ЧЕТВЁРТОЕ место в мире. Второй - бензин у нас один из самых дешевых в мире, а в Европе вообще только в Казахстане дешевле. Следовательно, если бензин один из самых дешевых, в Европе на 2 месте, а по паритету покупательной способности мы на 4 месте, в ЕВРОПЕ НА ПЕРВОМ!!! МЕСТЕ, то как же по доступности бензина мы можем оказаться на 15 МЕСТЕ в Европе??? Такого просто не может быть!

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:30:21 28-07-2025

Гость (11:50:14 28-07-2025) Здесь нужно вспомнить лишь два показателя, которые нам д... Казахстан-не Европа.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:44 28-07-2025

Есть куда стремиться
Доходы тоже высокие

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екх

11:03:32 28-07-2025

Странно 3.01.2025 55,29, сейчас 57,90! И того 4,7%! Уже в начале погрешность 74% процента!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:22 28-07-2025

А в Люксембурге есть своя нефть? Везет!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:23:39 28-07-2025

Гость (11:08:22 28-07-2025) А в Люксембурге есть своя нефть? Везет!... число жителей в Люксембурге - 666 430 (2023 г.) - хутор какой-то на окраине.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:50 28-07-2025

15-е место и это называете одним из самых дешевых ? То что народ на свои ЗП не может купить бензин в нефтедобывающей стране и уступает по этому показателю странам которые закупают 100% бензина - это считается достижением ? И это считается средняя ЗП в 80 т.р, но эта липовая цифра, реальная средняя ЗП у населения гораздо ниже. Или среднюю считали опять только по Москве ?

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:38 28-07-2025

Зарплату среднюю в москвабаде считали? На улице Охотный ряд?
В Алтайском крае, например, средняя в 2 раза ниже, чем 80 т.р., поэтому у нас что-то типа Молдавии получается, около 550-600 литров.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Заправляюсь АИ-92

11:53:15 28-07-2025

Сейчас посмотрел в приложении: заправка 02.01 - цена 52,77 руб./л; 21.06 - 54.05 руб./л; 27.07 - 55, 18 руб./л. Итого : с января по июнь +1,28 ру./л или 2,43%, с января по июль +2,41 руб./л или 4,56%.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Борис

13:12:43 28-07-2025

Позорище полное! Для страны с лидирующей зкономикой в Европе (ага, 4 место в мире по новостным каналам) быть глубоко в заднем проходе маленькой Австрии-нонсенс, друзья! Где правда, брат? Кто такими новостями раздражает наше скромное население, и так за державу обидно. Критика СВО запрещена, отчего такая дрянь в наши мозги втюхивается? Ага, давайте у казахов бензинчик качать, там дешевле!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:11 28-07-2025

Большой брат следит за вами...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:54 28-07-2025

А что пенсионеры не люди? Я на свою пенсию в 16 тыр могу купить бензина разве что зажигалку заправить!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злая тетка

14:05:11 01-08-2025

И сколько я могу позволить на свою пенсию 8 тысяч бензинчика по цене 62.07 за литр. На два раза сьездить в больничку??? Остальное - пешком. Ибо на пожрать не останется((((

  0 Нравится
Ответить
