Бензин в России оказался одним из самых дешевых среди стран Европы
За полгода топливо в стране подорожало на 2,7%
28 июля 2025, 10:25, ИА Амител
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина для населения в первой половине 2025 года, сообщает РИА Новости.
«В России объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, – 1360,2 литра», – говорится в исследовании.
Стоимость бензина АИ-95 в середине 2025 года – 62,3 руб. за литр (на 2,7% больше, чем в начале года). Дизельное топливо в цене прибавило 2% и в середине года стоило 71,5 руб.
В предыдущем рейтинге, который составлялся в январе 2025 года, Россия также оказалась на 15-м месте в рейтинге стран Европы по доступности бензина для населения. Тогда на среднюю зарплату можно было приобрести 1242,6 литра. А в январе 2024 года в России на среднюю зарплату можно приобрести 1164,7 литра бензина.Первое место в рейтинге занял Люксембург, где жители на среднюю зарплату могут купить 2875,3 литра бензина, который в российской валюте стоит 134 рубля.
На последнем, 32-м месте находится Молдавия, где население может позволить себе лишь 546,2 литра бензина, стоимость которого составляет 109 рублей.
По дешевизне бензина Россия на втором месте (62,3 руб.), меньше – только в Казахстане (40,1). Самое дорогое топливо в Дании (179,5 рубля).
10:32:15 28-07-2025
Собственно как и зарплата средняя. А в Казахстане бензин ещё дешевле чем у нас. И чему радоваться?
10:33:43 28-07-2025
Неплохо... На среднюю зп 1360 литров. То есть зп 80000. Для объективности не хватает статистики сколько процентов населения получает ЗП ниже этой цифры
11:50:14 28-07-2025
Гость (10:33:43 28-07-2025) Неплохо... На среднюю зп 1360 литров. То есть зп 80000. Для ...
Здесь нужно вспомнить лишь два показателя, которые нам декларирует Росстат устами чиновника, чтобы понять - такого быть не может! Первый - по паритету покупательной способности мы вышли на почётное ЧЕТВЁРТОЕ место в мире. Второй - бензин у нас один из самых дешевых в мире, а в Европе вообще только в Казахстане дешевле. Следовательно, если бензин один из самых дешевых, в Европе на 2 месте, а по паритету покупательной способности мы на 4 месте, в ЕВРОПЕ НА ПЕРВОМ!!! МЕСТЕ, то как же по доступности бензина мы можем оказаться на 15 МЕСТЕ в Европе??? Такого просто не может быть!
20:30:21 28-07-2025
Гость (11:50:14 28-07-2025) Здесь нужно вспомнить лишь два показателя, которые нам д... Казахстан-не Европа.
10:38:44 28-07-2025
Есть куда стремиться
Доходы тоже высокие
11:03:32 28-07-2025
Странно 3.01.2025 55,29, сейчас 57,90! И того 4,7%! Уже в начале погрешность 74% процента!
11:08:22 28-07-2025
А в Люксембурге есть своя нефть? Везет!
11:23:39 28-07-2025
Гость (11:08:22 28-07-2025) А в Люксембурге есть своя нефть? Везет!... число жителей в Люксембурге - 666 430 (2023 г.) - хутор какой-то на окраине.
11:28:50 28-07-2025
15-е место и это называете одним из самых дешевых ? То что народ на свои ЗП не может купить бензин в нефтедобывающей стране и уступает по этому показателю странам которые закупают 100% бензина - это считается достижением ? И это считается средняя ЗП в 80 т.р, но эта липовая цифра, реальная средняя ЗП у населения гораздо ниже. Или среднюю считали опять только по Москве ?
11:39:38 28-07-2025
Зарплату среднюю в москвабаде считали? На улице Охотный ряд?
В Алтайском крае, например, средняя в 2 раза ниже, чем 80 т.р., поэтому у нас что-то типа Молдавии получается, около 550-600 литров.
11:53:15 28-07-2025
Сейчас посмотрел в приложении: заправка 02.01 - цена 52,77 руб./л; 21.06 - 54.05 руб./л; 27.07 - 55, 18 руб./л. Итого : с января по июнь +1,28 ру./л или 2,43%, с января по июль +2,41 руб./л или 4,56%.
13:12:43 28-07-2025
Позорище полное! Для страны с лидирующей зкономикой в Европе (ага, 4 место в мире по новостным каналам) быть глубоко в заднем проходе маленькой Австрии-нонсенс, друзья! Где правда, брат? Кто такими новостями раздражает наше скромное население, и так за державу обидно. Критика СВО запрещена, отчего такая дрянь в наши мозги втюхивается? Ага, давайте у казахов бензинчик качать, там дешевле!
16:00:11 28-07-2025
Большой брат следит за вами...
19:17:54 28-07-2025
А что пенсионеры не люди? Я на свою пенсию в 16 тыр могу купить бензина разве что зажигалку заправить!
14:05:11 01-08-2025
И сколько я могу позволить на свою пенсию 8 тысяч бензинчика по цене 62.07 за литр. На два раза сьездить в больничку??? Остальное - пешком. Ибо на пожрать не останется((((