Правительство сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала
Изменения в правила внесли по поручению президента
11 августа 2025, 18:37, ИА Амител
Правительство России сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с десяти до пяти рабочих дней. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами.
Изменения в правила внесли по поручению президента – чтобы получить маткапитал можно было быстрее и проще.
«Здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании – с десяти до пяти рабочих дней», – сказал Мишустин.
Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней сокращается срок рассмотрения заявлений, если территориальному органу Социального фонда требуется запросить дополнительные документы. По словам Мишустина, родители должны иметь больше времени на детей, а не тратить его на оформление бумаг.
19:24:55 11-08-2025
странно...мне за сутки инспектор ПФ рассмотрела. Очень быстро. Наверное от конкретного инспектора и отдела зависит, от желания помочь и таланта