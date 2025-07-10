"Правовая система расползается". Юрист оценил идею работы дознавателями лиц без "вышки"
Известный адвокат сообщил amic.ru, что исправить положение с кадрами в МВД может только изменение ситуации с высшим образованием
10 июля 2025, 11:30, ИА Амител
Снижение требований к принимаемым на работу в МВД дознавателям вызвано намерением заткнуть кадровые бреши, но это негативно скажется на правах вовлеченных в юридические процедуры сограждан, корни же нехватки кадров следует искать в снижении качества образования, заявил amic.ru адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский.
Ранее стало известно, что МВД РФ предлагает снизить требования к соискателям на должность дознавателя, сообщила "Парламентская газета". В настоящее время ими могут работать граждане, имеющие высшее образование по специальности "Юриспруденция". Однако для решения кадровой проблемы, довольно остро стоящей сегодня в правоохранительных структурах, предложено принимать также выпускников колледжей или тех, кто имеет среднее специальное юридическое образование. Для этого необходимо внести изменения в приказ "О порядке организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации".
Согласно проекту приказа, опубликованному на портале правовой информации, решение о приеме кандидата или отказе ему должно быть принято в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления. Ранее обязательную проверку по месту жительства и пребывания можно было не осуществлять, если в регионе объявлено военное или чрезвычайное положение, проводится специальная, контртеррористическая или иная операция, определенная президентом страны.
"Это очень тревожный момент, подобное явление наблюдается сегодня в здравоохранении, когда врачей заменяют фельдшеры и медсестры. К сожалению, это закономерный итог негативных явлений в нашем образовании за последние годы, когда стоимость обучения в вузах непомерно растет", – заявил Дмитрий Аграновский.
По словам собеседника, высшее образование часто получают молодые люди, вовсе не собирающиеся работать по специальности, что является одной из причин кадрового дефицита в органах правопорядка:
"Образование перестало выполнять функцию удовлетворения потребностей общества, превратилось в услугу на рынке. Подчас оно недоступно детям простых граждан. И в органах МВД мы сегодня имеем результат такого подхода. Дальше, если не предпринять какие-то меры, будет только хуже".
Аграновский отмечает, что специалисты, не обладающие высшим образованием, будут хуже выполнять работу, если она подразумевает наличие такового:
"Это особенно актуально для правовой деятельности. Могу напомнить собственный опыт. Я окончил МГУ, одно из лучших учебных заведений в России, даже в мире, но мне, конечно, потребовалось несколько лет, чтобы стать более-менее квалифицированным юристом. А для того чтобы стать высококлассным специалистом, надо работать годы, даже десятилетия. Но для этого необходима базовая подготовка в виде высшего образования".
Пока же во властных структурах преобладает оптимизм по поводу состояния высшего образования, что не вселяет уверенности, продолжает эксперт:
"Для сиюминутных решений, затыкания кадровых брешей на какое-то время предложенные меры, наверное, сработают. Но это не решение проблемы в принципе. Такой подход к набору дознавателей увеличит количество ошибок и непрофессиональных действий. А в перспективе суды будут вынуждены покрывать недоработки, потому что иначе дела будут просто разваливаться".
Ситуация в будущем может ударить напрямую по правам граждан, уверен Дмитрий Аграновский.
"Это чревато ущемлением прав потерпевших, обвиняемых – прав тех, кого должны защищать правоохранительные органы. Если в свое время милиция нас защищала адекватно, то с полицией дела, конечно, обстоят иначе. Поэтому сегодня нам нужно не дырки в расползающемся одеяле правовой системы зашивать, а бросить все силы на реальную реформу высшего образования, которая сделает его доступным и направленным на службу обществу", – заключил адвокат.
12:54:58 10-07-2025
Высшее образование превратилось в ПТУ. Поэтому, необходимо вполне четко понимать, что специалисты с высшим образованием таковыми и должны быть. Сейчас же повально автоматы, перезачеты и прочая хрень. Диплом о высшем образовании сейчас не даёт гарантию качественного образования и это плохо. Высшее образование должно быть доступным, но ограниченным для "тыповатых" и "блатных". И никак не для 90% населения. Его должны получать только способные к обучению. В МВД уже традиция - поколения работают в структуре, братья и сестры и т.д. Неужели все такие юристы?
12:55:48 10-07-2025
В вузах так-то недобор на бюджетные места. Учить бесплатно некого.
13:13:27 10-07-2025
Да хоть беременных школьниц в дознавательниц наберите, все равно судья с прором меньше 1% оправдательных приговоров вынесут.
даже в период массовых репрессий, когда, казалось бы, судебная система была под полным контролем власти, оправдательных приговоров выносилось от 10 до 13 процентов.
13:40:48 10-07-2025
А я всё думаю, зачем Алтайский бизнес-колледж открыл второй корпус. Оказывается, для вот таких вот «дознавателей». Так как ходят в форме МВД и Росгвардии, и на спине надпись «Правоохранительная деятельность». Будущие юристы, блин............
14:31:32 10-07-2025
"К сожалению, это закономерный итог негативных явлений в нашем образовании за последние годы.. " - результат рынка и отсутствия планов (идеологии)..
14:42:41 10-07-2025
Качество образования упало не сегодня, это произошло еще в 90-х годах. Я закончила университет в 1989 г - контрольные, курсовые и диплом писали от руки. При сдаче зачетов и экзаменов студент в обязательном порядке представлял преподавателю конспект за весь сдаваемый период, а преподаватель еще и сравнивал почерк в конспекте и в листочке, с которым ты готовился к ответу по экзаменационному билету. Конечно, многие хитрили, но они не задерживались. У нас поступило 160 при норме 150 чел, из этих поступивших закончили только 75, остальных или отчислили или ушли в академ и не вернулись. Результат подготовки юристов оценивается лет через 10-15 после окончания, так вот в нашей группе практически все чего-то добились в профессии - называешь фамилию и слышишь : " А следак из СК, уважаю, грамотный мужик" или "Знаю такую, защищала меня и моих знакомых, резкая, но все по делу" и т.д. среди нас прокуроры, судьи, чиновники . А в 96 ко мне на практику пришла заочница 5 курс, базовых знаний нет, анализировать ситуации не умеет, с документами работать не умеет, а потому что на сессии вместо 30 дней проводит в лучшем случае 3 дня, курсовые, контрольные за нее пишет кто-то кому она платит какие-то деньги, на лекции не ходит, конспекты не пишет.Откуда знаниям взяться? И сразу говорю, я тоже училась заочно, но нам сразу сказали : в дипломе, что вы заочно учитесь не написано, поэтому спрос одинаковый, что с очников, что с заочников. Университет позорить не дадим.
15:29:26 10-07-2025
гость (14:42:41 10-07-2025) Качество образования упало не сегодня, это произошло еще в 9... С "уважаемым" следаком из СК сильно рассмешила неудачница.
15:53:55 10-07-2025
гость (14:42:41 10-07-2025) Качество образования упало не сегодня, это произошло еще в 9... Всё по делу.
Правильно написано. И не важно, это СК, прокуратура, общеобразовательное учреждение. Главное — хотеть и понимать, что ты в жизни хочешь и тем более стать!
16:27:11 10-07-2025
Пессимист 2 (15:53:55 10-07-2025) Всё по делу.Правильно написано. И не важно, это СК, прок... да- я согласен- работаю дворником- условия тяжелые особенно зимой- но как засосу литр и без закуски то фантазия работает лучше чем у следователя с 3-х класным образованием. давайте меня следователям. Справедлив.
16:10:44 11-07-2025
Сейчас достаточно полгода смотреть усердно телевизор, где сплошняком криминальные драмы и умные следаки - и все, готовый следователь. Можешь браться за любой "висяк". И шо, таки Давид Гоцман имел высшее образование? А ведь раскрывал...