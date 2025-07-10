"Правовая система расползается". Юрист оценил идею работы дознавателями лиц без "вышки"

Известный адвокат сообщил amic.ru, что исправить положение с кадрами в МВД может только изменение ситуации с высшим образованием

10 июля 2025, 11:30, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снижение требований к принимаемым на работу в МВД дознавателям вызвано намерением заткнуть кадровые бреши, но это негативно скажется на правах вовлеченных в юридические процедуры сограждан, корни же нехватки кадров следует искать в снижении качества образования, заявил amic.ru адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский.

Ранее стало известно, что МВД РФ предлагает снизить требования к соискателям на должность дознавателя, сообщила "Парламентская газета". В настоящее время ими могут работать граждане, имеющие высшее образование по специальности "Юриспруденция". Однако для решения кадровой проблемы, довольно остро стоящей сегодня в правоохранительных структурах, предложено принимать также выпускников колледжей или тех, кто имеет среднее специальное юридическое образование. Для этого необходимо внести изменения в приказ "О порядке организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации".

Согласно проекту приказа, опубликованному на портале правовой информации, решение о приеме кандидата или отказе ему должно быть принято в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления. Ранее обязательную проверку по месту жительства и пребывания можно было не осуществлять, если в регионе объявлено военное или чрезвычайное положение, проводится специальная, контртеррористическая или иная операция, определенная президентом страны.

"Это очень тревожный момент, подобное явление наблюдается сегодня в здравоохранении, когда врачей заменяют фельдшеры и медсестры. К сожалению, это закономерный итог негативных явлений в нашем образовании за последние годы, когда стоимость обучения в вузах непомерно растет", – заявил Дмитрий Аграновский.

По словам собеседника, высшее образование часто получают молодые люди, вовсе не собирающиеся работать по специальности, что является одной из причин кадрового дефицита в органах правопорядка:

"Образование перестало выполнять функцию удовлетворения потребностей общества, превратилось в услугу на рынке. Подчас оно недоступно детям простых граждан. И в органах МВД мы сегодня имеем результат такого подхода. Дальше, если не предпринять какие-то меры, будет только хуже".

Аграновский отмечает, что специалисты, не обладающие высшим образованием, будут хуже выполнять работу, если она подразумевает наличие такового:

"Это особенно актуально для правовой деятельности. Могу напомнить собственный опыт. Я окончил МГУ, одно из лучших учебных заведений в России, даже в мире, но мне, конечно, потребовалось несколько лет, чтобы стать более-менее квалифицированным юристом. А для того чтобы стать высококлассным специалистом, надо работать годы, даже десятилетия. Но для этого необходима базовая подготовка в виде высшего образования".

Пока же во властных структурах преобладает оптимизм по поводу состояния высшего образования, что не вселяет уверенности, продолжает эксперт:

"Для сиюминутных решений, затыкания кадровых брешей на какое-то время предложенные меры, наверное, сработают. Но это не решение проблемы в принципе. Такой подход к набору дознавателей увеличит количество ошибок и непрофессиональных действий. А в перспективе суды будут вынуждены покрывать недоработки, потому что иначе дела будут просто разваливаться".

Ситуация в будущем может ударить напрямую по правам граждан, уверен Дмитрий Аграновский.