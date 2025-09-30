НОВОСТИПроисшествия

Появилось видео столкновения питбайка с автомобилем возле вокзала в Бийске

Информации о состоянии мотоциклиста пока нет

30 сентября 2025, 12:10, ИА Амител

Питбайк под колесами легковушки / Фото: "Бийск 22"
Питбайк под колесами легковушки / Фото: "Бийск 22"

В Бийске появилось видео лобового столкновения питбайка с автомобилем возле железнодорожного вокзала. Авария произошла 25 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал "Бийск 22".

На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с мотоциклистом на питбайке.

Информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет.

Появилось видео момента наезда Subaru на женщину, переходившую улицу в Новоалтайске

Жители района отмечают, что подобные ситуации происходят регулярно
Avatar Picture
Гость

12:33:51 30-09-2025

На власихинской, ближе к Павл. Тракту жёсткое ДТП. 3 машины

Avatar Picture
Гость

13:10:54 30-09-2025

Как спорт инвентарь попал на проезжую часть?

Avatar Picture
Гость

15:28:15 30-09-2025

Гость (13:10:54 30-09-2025) Как спорт инвентарь попал на проезжую часть?... Легко. они и с ПТС продаются - только цена на 20т.р. выше... все требуха навесная в коробочке отдельно сложена - хочешь ставь и на учет....

Avatar Picture
александр.

15:26:14 30-09-2025

Невероятно трудно отличить детский питбайк от мотоцикла. Лошадь от осла - Вы же как то отличаете!

Avatar Picture
Гость

06:26:46 01-10-2025

Где, в районе ЖД, дорога с со встречной полосой?
Странно, но мне кажется, что байк вообще по встрече летел

