Появилось видео столкновения питбайка с автомобилем возле вокзала в Бийске

Информации о состоянии мотоциклиста пока нет

30 сентября 2025, 12:10, ИА Амител

Питбайк под колесами легковушки / Фото: "Бийск 22"

В Бийске появилось видео лобового столкновения питбайка с автомобилем возле железнодорожного вокзала. Авария произошла 25 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал "Бийск 22".

На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с мотоциклистом на питбайке.

Информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет.