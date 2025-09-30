Появилось видео столкновения питбайка с автомобилем возле вокзала в Бийске
Информации о состоянии мотоциклиста пока нет
30 сентября 2025, 12:10, ИА Амител
Питбайк под колесами легковушки / Фото: "Бийск 22"
В Бийске появилось видео лобового столкновения питбайка с автомобилем возле железнодорожного вокзала. Авария произошла 25 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал "Бийск 22".
На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с мотоциклистом на питбайке.
Информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет.
12:33:51 30-09-2025
На власихинской, ближе к Павл. Тракту жёсткое ДТП. 3 машины
13:10:54 30-09-2025
Как спорт инвентарь попал на проезжую часть?
15:28:15 30-09-2025
Гость (13:10:54 30-09-2025) Как спорт инвентарь попал на проезжую часть?... Легко. они и с ПТС продаются - только цена на 20т.р. выше... все требуха навесная в коробочке отдельно сложена - хочешь ставь и на учет....
15:26:14 30-09-2025
Невероятно трудно отличить детский питбайк от мотоцикла. Лошадь от осла - Вы же как то отличаете!
06:26:46 01-10-2025
Где, в районе ЖД, дорога с со встречной полосой?
Странно, но мне кажется, что байк вообще по встрече летел