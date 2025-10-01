Предприимчивые россияне начали продавать GPS-координаты грибных мест за 15 тысяч рублей

Наибольшим спросом эта услуга пользуется у жителей Москвы и Подмосковья

01 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Белые грибы в тазике / Фото: amic.ru

В России появилась новая сомнительная услуга – продажа координат грибных мест.

По данным "Shot Проверки", россияне предлагают GPS-точки с "секретными" местами, где можно собрать белые, боровики, грузди, лисички или рыжики. Цена одной метки варьируется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от региона и предприимчивости продавца.

Пользователи сервиса утверждают, что в семи случаях из десяти по координатам действительно можно выйти на грибное место. Источниками наводок становятся опытные грибники, решившие подзаработать на продаже собственных знаний.