Предприимчивые россияне начали продавать GPS-координаты грибных мест за 15 тысяч рублей

Наибольшим спросом эта услуга пользуется у жителей Москвы и Подмосковья

01 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Белые грибы в тазике / Фото: amic.ru
В России появилась новая сомнительная услуга – продажа координат грибных мест.

По данным "Shot Проверки", россияне предлагают GPS-точки с "секретными" местами, где можно собрать белые, боровики, грузди, лисички или рыжики. Цена одной метки варьируется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от региона и предприимчивости продавца.

Пользователи сервиса утверждают, что в семи случаях из десяти по координатам действительно можно выйти на грибное место. Источниками наводок становятся опытные грибники, решившие подзаработать на продаже собственных знаний.

Комментарии 5

Гость

09:35:29 01-10-2025

из новостей я давно понял, что у россиян шальных денег очень много, как и дури

Олег

11:10:31 01-10-2025

Игры типа Ночного дозора помните? -2009-2012гг.
Только-только массово начали смартфоны с GPS появляться. Следом месенджеры.
Теперь все наркоманы в эти игры играют - закладки ищут.
Скоро появится много грибных и ягодных сервисов. Полицаи не набегаются.
В городе всё в камерах, а в лесу нет.

Олег

11:12:44 01-10-2025

Игры с геокешингом регламентируются государствами, а продажа рыбных и грибных мест нет.

Musik

11:15:23 01-10-2025

это ищё предприимчивые лесники тему не просекли.

Олег

12:11:19 01-10-2025

Идея с огромным потенциалом, если пошире взглянуть.

