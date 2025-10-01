Предприимчивые россияне начали продавать GPS-координаты грибных мест за 15 тысяч рублей
Наибольшим спросом эта услуга пользуется у жителей Москвы и Подмосковья
01 октября 2025, 09:30, ИА Амител
Белые грибы в тазике / Фото: amic.ru
В России появилась новая сомнительная услуга – продажа координат грибных мест.
По данным "Shot Проверки", россияне предлагают GPS-точки с "секретными" местами, где можно собрать белые, боровики, грузди, лисички или рыжики. Цена одной метки варьируется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от региона и предприимчивости продавца.
Пользователи сервиса утверждают, что в семи случаях из десяти по координатам действительно можно выйти на грибное место. Источниками наводок становятся опытные грибники, решившие подзаработать на продаже собственных знаний.
09:35:29 01-10-2025
из новостей я давно понял, что у россиян шальных денег очень много, как и дури
11:10:31 01-10-2025
Игры типа Ночного дозора помните? -2009-2012гг.
Только-только массово начали смартфоны с GPS появляться. Следом месенджеры.
Теперь все наркоманы в эти игры играют - закладки ищут.
Скоро появится много грибных и ягодных сервисов. Полицаи не набегаются.
В городе всё в камерах, а в лесу нет.
11:12:44 01-10-2025
Игры с геокешингом регламентируются государствами, а продажа рыбных и грибных мест нет.
11:15:23 01-10-2025
это ищё предприимчивые лесники тему не просекли.
12:11:19 01-10-2025
Идея с огромным потенциалом, если пошире взглянуть.