Председатель Алтайского Совета женщин Надежда Ремнева празднует юбилей

Многие годы она трудилась на партийно-советской работе, была заместителем главы администрации Барнаула и зампредом Алтайского отделения Сбербанка

03 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Надежда Ремнева / Фото: akzs.ru

3 октября почетный гражданин Алтайского края, председатель краевого Совета женщин Надежда Ремнева празднует 80-летний юбилей. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Надежда Степановна Ремнева родилась в 1945 году в Новоалтайске. В 1966-м окончила Барнаульский педагогический институт. Затем работала учителем физики, завучем и директором школы, а также заведующей районо и секретарем райкома КПСС.

С 1982 по 1985 год была инструктором, заведующей сектором кадров отдела оргпартработы Алтайского крайкома КПСС. В 1985–1987 годах трудилась первым секретарем Центрального райкома КПСС, а в 1988-м стала руководить отделом пропаганды и агитации крайкома. В 1988–1991-х занимала должность заместителя председателя крайисполкома.

С 1991 по 1993 год была заместителем главы администрации Барнаула по социальным вопросам. В 1993-м перешла в Алтайское отделение Сбербанка. Там до 1998 года работала помощником, а затем заместителем председателя. В 1998-м Надежду Ремневу назначили начальником отдела медико-социальных и семейно-демографических проблем региональной администрации. Кроме того, она работала помощником члена Совета Федерации Александра Карлина.

Сейчас Надежда Ремнева – председатель Алтайского краевого регионального отделения Общероссийской общественно – государственной организации "Союз женщин России", заместитель председателя Союза женщин России по СФО, член Общественной палаты Алтайского края.

Кандидат социологических наук. Удостоена нескольких орденов и медалей РФ и Алтайского края. В 2020 году Ремнева стала почетным гражданином Алтайского края.