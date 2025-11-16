НОВОСТИПолитика

Президент Финляндии заявил, что Москва упустила возможность встретиться с Трампом

Лидеры России и США договаривались о саммите еще в октябре

16 ноября 2025, 21:10, ИА Амител

Флаг Финляндии / Фото: unsplash.com
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа была возможностью, которую упустила Россия. Об этом заявил лидер Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

«У них была возможность, но они ее упустили», – считает он.

Об отмене саммита между РФ и США стало известно после разговора госсекретаря Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Со слов Стубба, Рубио мог допустить, что "[позиция] русских не сдвинулась ни на дюйм" и "незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку".

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться во время телефонного разговора 16 октября. Наиболее вероятным местом переговоров называли Будапешт. Однако глава Белого дома отменил встречу. Свой поступок он обосновал тем, что "достичь нужной цели пока не удается".

«Не хотелось бы терять время впустую», – пояснял Трамп.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

"Не достигнем нужной цели". Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште

При этом глава Белого дома по-прежнему настроен на урегулирование украинского конфликта
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:16:20 16-11-2025

Вот теперь стало всё понятно

Avatar Picture
Гость

21:48:27 16-11-2025

Не состоялась ,значит и не надо......

Avatar Picture
Musik

21:55:30 16-11-2025

Процесс загублен?

Avatar Picture
Гость

06:25:32 17-11-2025

Если бы можно было по-другому, было бы по-другому. Закон Мерфи). Интересно, что переговорная группа отдельно, а военные исполнители отдельно, они хоть знакомы?

Avatar Picture
Гость

09:49:36 17-11-2025

Так встретились же. Договорились, а Трамп не потянул. Нначал назад сдавать. Так несерьезно. То туда то сюда. Утром за, вечером против

