Президент Финляндии заявил, что Москва упустила возможность встретиться с Трампом
Лидеры России и США договаривались о саммите еще в октябре
16 ноября 2025, 21:10, ИА Амител
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа была возможностью, которую упустила Россия. Об этом заявил лидер Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.
«У них была возможность, но они ее упустили», – считает он.
Об отмене саммита между РФ и США стало известно после разговора госсекретаря Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Со слов Стубба, Рубио мог допустить, что "[позиция] русских не сдвинулась ни на дюйм" и "незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку".
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться во время телефонного разговора 16 октября. Наиболее вероятным местом переговоров называли Будапешт. Однако глава Белого дома отменил встречу. Свой поступок он обосновал тем, что "достичь нужной цели пока не удается".
«Не хотелось бы терять время впустую», – пояснял Трамп.
21:16:20 16-11-2025
Вот теперь стало всё понятно
21:48:27 16-11-2025
Не состоялась ,значит и не надо......
21:55:30 16-11-2025
Процесс загублен?
06:25:32 17-11-2025
Если бы можно было по-другому, было бы по-другому. Закон Мерфи). Интересно, что переговорная группа отдельно, а военные исполнители отдельно, они хоть знакомы?
09:49:36 17-11-2025
Так встретились же. Договорились, а Трамп не потянул. Нначал назад сдавать. Так несерьезно. То туда то сюда. Утром за, вечером против