Президент Финляндии заявил, что Москва упустила возможность встретиться с Трампом

Лидеры России и США договаривались о саммите еще в октябре

16 ноября 2025, 21:10, ИА Амител

Флаг Финляндии / Фото: unsplash.com

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа была возможностью, которую упустила Россия. Об этом заявил лидер Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

«У них была возможность, но они ее упустили», – считает он.

Об отмене саммита между РФ и США стало известно после разговора госсекретаря Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Со слов Стубба, Рубио мог допустить, что "[позиция] русских не сдвинулась ни на дюйм" и "незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку".

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться во время телефонного разговора 16 октября. Наиболее вероятным местом переговоров называли Будапешт. Однако глава Белого дома отменил встречу. Свой поступок он обосновал тем, что "достичь нужной цели пока не удается".