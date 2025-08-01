Президент Лаоса подарил Владимиру Путину двух слонов

Переговоры состоялись в Кремле

01 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Владимир Путин и Тхонглун Сисулит / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 31 июля провел переговоры с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву с официальным визитом, сообщают "Ведомости".

Президент России поприветствовал Сисулита словами: "Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас очень хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Более того, вы окончили Петербургский педагогический институт имени Герцена".

Сисулит высказался по поводу празднования победы в Великой Отечественной войне и выразил сожаление, что не смог приехать на парад.

«Я был готов к поездке в Россию на празднование, но после тестирования на ковид у меня был положительный результат», - пояснил президент Лаоса.

Затем, по случаю 65-летия дипломатических отношений между государствами, Сисулит подарил Путину двух слонов, которых он попросил разместить в Санкт-Петербурге - в городе, где учился.

Стоит отметить, что слонов Путин получает уже не в первый раз. В марте 2025 года премьер Мьянмы подарил шесть слонят, которые живут в Московском цирке, а еще ранее делегация этой страны передала трех слонят, которые находятся в театре "Уголок дедушки Дурова".