Президент Лаоса подарил Владимиру Путину двух слонов

Переговоры состоялись в Кремле

01 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Владимир Путин и Тхонглун Сисулит / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Тхонглун Сисулит / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 31 июля провел переговоры с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву с официальным визитом, сообщают "Ведомости".

Президент России поприветствовал Сисулита словами: "Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас очень хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Более того, вы окончили Петербургский педагогический институт имени Герцена".

Сисулит высказался по поводу празднования победы в Великой Отечественной войне и выразил сожаление, что не смог приехать на парад.

«Я был готов к поездке в Россию на празднование, но после тестирования на ковид у меня был положительный результат», - пояснил президент Лаоса.

Затем, по случаю 65-летия дипломатических отношений между государствами, Сисулит подарил Путину двух слонов, которых он попросил разместить в Санкт-Петербурге - в городе, где учился. 

Стоит отметить, что слонов Путин получает уже не в первый раз. В марте 2025 года премьер Мьянмы подарил шесть слонят, которые живут в Московском цирке, а еще ранее делегация этой страны передала трех слонят, которые находятся в театре "Уголок дедушки Дурова".

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:57:43 01-08-2025

В качестве ответного слова, сколько лярдов долга он ему простил?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:11 01-08-2025

Гость (10:57:43 01-08-2025) В качестве ответного слова, сколько лярдов долга он ему прос... В качестве ответного слова можно было бы подарить ему несколько арктических медвежат, им в Лаосе самое то по климату будет. И продать несколько холодильников.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:25:29 01-08-2025

Гость (11:09:11 01-08-2025) В качестве ответного слова можно было бы подарить ему нескол... Лучше небольшое стадо моржей. Пущай разводют.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:14:08 01-08-2025

В Горном выпустят? Или на Дальнем Востоке?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:44 01-08-2025

А слонов едят ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:24:19 01-08-2025

Гость (11:18:44 01-08-2025) А слонов едят ?... Ещё как! Один слон - неделя гулянки для деревни, пока всего не сожрут. А останавливаться нельзя, жарко, мясо испортится...😁

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:41:09 01-08-2025

Гость (11:18:44 01-08-2025) А слонов едят ?... слон - это лысый мамонт. шашлык.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:06 01-08-2025

Гость (11:18:44 01-08-2025) А слонов едят ?... Запекают целиком на вертеле..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:52 01-08-2025

Россия - Родина слонов!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:13:09 01-08-2025

Добрые чувства вызывает дальновидная политика СССР! Это касается не только учёбы иностранных граждан, но и многих мирных строек, экономической помощи бывшим колониальным странам..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:44 01-08-2025

и куда их...? ну серьезно? то коней то собак то слонов? это чо свой зоопарк держать???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

18:54:29 01-08-2025

Гость (13:46:44 01-08-2025) и куда их...? ну серьезно? то коней то собак то слонов? это ... Якубович содержит. Не стонет

  1 Нравится
Ответить
