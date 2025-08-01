Президент Лаоса подарил Владимиру Путину двух слонов
Переговоры состоялись в Кремле
01 августа 2025, 10:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин 31 июля провел переговоры с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву с официальным визитом, сообщают "Ведомости".
Президент России поприветствовал Сисулита словами: "Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас очень хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Более того, вы окончили Петербургский педагогический институт имени Герцена".
Сисулит высказался по поводу празднования победы в Великой Отечественной войне и выразил сожаление, что не смог приехать на парад.
«Я был готов к поездке в Россию на празднование, но после тестирования на ковид у меня был положительный результат», - пояснил президент Лаоса.
Затем, по случаю 65-летия дипломатических отношений между государствами, Сисулит подарил Путину двух слонов, которых он попросил разместить в Санкт-Петербурге - в городе, где учился.
Стоит отметить, что слонов Путин получает уже не в первый раз. В марте 2025 года премьер Мьянмы подарил шесть слонят, которые живут в Московском цирке, а еще ранее делегация этой страны передала трех слонят, которые находятся в театре "Уголок дедушки Дурова".
10:57:43 01-08-2025
В качестве ответного слова, сколько лярдов долга он ему простил?
11:09:11 01-08-2025
Гость (10:57:43 01-08-2025) В качестве ответного слова, сколько лярдов долга он ему прос... В качестве ответного слова можно было бы подарить ему несколько арктических медвежат, им в Лаосе самое то по климату будет. И продать несколько холодильников.
11:25:29 01-08-2025
Гость (11:09:11 01-08-2025) В качестве ответного слова можно было бы подарить ему нескол... Лучше небольшое стадо моржей. Пущай разводют.
11:14:08 01-08-2025
В Горном выпустят? Или на Дальнем Востоке?
11:18:44 01-08-2025
А слонов едят ?
11:24:19 01-08-2025
Гость (11:18:44 01-08-2025) А слонов едят ?... Ещё как! Один слон - неделя гулянки для деревни, пока всего не сожрут. А останавливаться нельзя, жарко, мясо испортится...😁
11:41:09 01-08-2025
Гость (11:18:44 01-08-2025) А слонов едят ?... слон - это лысый мамонт. шашлык.
16:18:06 01-08-2025
Гость (11:18:44 01-08-2025) А слонов едят ?... Запекают целиком на вертеле..
12:35:52 01-08-2025
Россия - Родина слонов!
13:13:09 01-08-2025
Добрые чувства вызывает дальновидная политика СССР! Это касается не только учёбы иностранных граждан, но и многих мирных строек, экономической помощи бывшим колониальным странам..
13:46:44 01-08-2025
и куда их...? ну серьезно? то коней то собак то слонов? это чо свой зоопарк держать???
18:54:29 01-08-2025
Гость (13:46:44 01-08-2025) и куда их...? ну серьезно? то коней то собак то слонов? это ... Якубович содержит. Не стонет