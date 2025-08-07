Активизация природных очагов бешенства зависит от динамики численности диких животных в регионе

07 августа 2025, 13:42, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжает распространяться бешенство среди животных – с начала 2025 года зарегистрировано уже 16 очагов заболевания, включая случай заражения в жилом комплексе в центре Барнаула, рассказал начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров в беседе с "КП-Барнаул".

Основная причина распространения опасного вируса – увеличение численности диких хищников, которые являются его переносчиками.

«Природные особенности Алтайского края создают благоприятные условия для разнообразия дикой фауны, а высокая популяция плотоядных животных поддерживает циркуляцию вируса бешенства», – отметил Самодуров.

Он подчеркнул, что в регионе ведется постоянная работа по регулированию численности хищников, но полностью искоренить заболевание пока не удается.

Бешенство – смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. У зараженных животных наблюдаются агрессивное поведение, слюнотечение и паралич. Единственный эффективный способ профилактики – своевременная вакцинация.

В Алтайском крае с начала года привито почти 300 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных, включая собак и кошек. Для диких животных в лесах 31 района разложили 117 тысяч доз вакцины.

«Учреждения ветеринарной службы полностью обеспечены антирабическими вакцинами, поэтому мы призываем владельцев домашних животных не пренебрегать вакцинацией. Первую прививку питомцу можно сделать уже в двухмесячном возрасте, а повторную – ежегодно», – добавил представитель управления.

Власти региона продолжают мониторинг ситуации и напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности: избегать контактов с дикими и бездомными животными, а в случае укуса немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее домашний поросенок укусил мальчика в Бийске.