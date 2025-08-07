Причины всплеска бешенства среди животных объяснили на Алтае
Активизация природных очагов бешенства зависит от динамики численности диких животных в регионе
07 августа 2025, 13:42, ИА Амител
В Алтайском крае продолжает распространяться бешенство среди животных – с начала 2025 года зарегистрировано уже 16 очагов заболевания, включая случай заражения в жилом комплексе в центре Барнаула, рассказал начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров в беседе с "КП-Барнаул".
Основная причина распространения опасного вируса – увеличение численности диких хищников, которые являются его переносчиками.
«Природные особенности Алтайского края создают благоприятные условия для разнообразия дикой фауны, а высокая популяция плотоядных животных поддерживает циркуляцию вируса бешенства», – отметил Самодуров.
Он подчеркнул, что в регионе ведется постоянная работа по регулированию численности хищников, но полностью искоренить заболевание пока не удается.
Бешенство – смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. У зараженных животных наблюдаются агрессивное поведение, слюнотечение и паралич. Единственный эффективный способ профилактики – своевременная вакцинация.
В Алтайском крае с начала года привито почти 300 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных, включая собак и кошек. Для диких животных в лесах 31 района разложили 117 тысяч доз вакцины.
«Учреждения ветеринарной службы полностью обеспечены антирабическими вакцинами, поэтому мы призываем владельцев домашних животных не пренебрегать вакцинацией. Первую прививку питомцу можно сделать уже в двухмесячном возрасте, а повторную – ежегодно», – добавил представитель управления.
Власти региона продолжают мониторинг ситуации и напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности: избегать контактов с дикими и бездомными животными, а в случае укуса немедленно обращаться за медицинской помощью.
В Советском районе, в ветклиника отказались делать собаке прививку от бешенства, из-за отсутствия чипа у собаки, т.е. своими безрассудными действиями ветврач отказался обезопасить собаку и потенциальных жертв, а если собака заразится бешенство и покусает людей и при чем здесь чип
С луны свалился что ли? Чипирование обязательно для собак
Неудивительно. Столько бродячих собак, столько бешеных собаководов. Ему сделаешь замечание за то что его пёс гадит в детскую песочницу - а он слюнями исходит, бросается на тебя, глазами вращает в разные стороны. Бешеные короче они.
Стадион школы 126 по Гущина давно превращён в отхожее место для собак. Никому никакого дела нет.
бродячие-это домашние? или они бешенством не болеют и не разносят? их кто-то прививает? контролирует?
бездомные собаки - это синантропные животные, которые живут рядом с человеком на протяжении тысячелетий, живут в поселениях людей и зависят от человека, в отличие от диких животных, которые как раз человека избегают и от него не зависят. А прививают от бешенства в том числе и диких животных, не только домашних, так как они тоже могут переносить бешенство. Вы как будто школу прогуливали, малограмотный, поди еще и суеверный? Это не такие как вы, маму с ребенком, болеющего раком из подъезда в многоквартирном доме выгоняли с криками, что рак заразен? У вас больше шансов заразиться туберкулезом и вшами в общественном транспорте среди существ вашего же вида, чем бешенством. Не того боитесь.
Да кому вы объясняете то? Поколению ЕГЭ? Они только минусы ставить и могут.
бешенство переносят не только крупные хищники. Это так же и грызуны - крысы, хомяки, сурки, суслики, это лисы, это корсаки и гибриды, ежи, ласки, хорьки и пр. ВСЕ теплокровные плацентарные животные могут быть и больны и быть носителями вируса
Отстреливать надо, не цацкаться.