Домашний поросенок искусал ребенка в Бийске

У мальчика выявили рваные раны на ноге

03 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Свиньи / Фото: пресс-служба Горбольницы № 2 города Бийска

Домашний поросенок искусал восьмилетнего ребенка в Бийске. Как сообщает бийская Горбольница №2, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

При осмотре медики обнаружили у ребенка рваные раны. Специалисты травмпункта обработали мальчику рану, после чего ввели вакцину для предупреждения бешенства. Препарат ставят в день обращения, а после повторно — на третий, седьмой и 14 дни, а также через месяц и три месяца.

Медики порекомендовали наблюдать ребенка в поликлинике по месту жительства, чтобы вовремя выявить возможные негативные последствия. Родителей Алтайского края призвали не заниматься самолечением в таких случаях.