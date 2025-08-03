Домашний поросенок искусал ребенка в Бийске
У мальчика выявили рваные раны на ноге
03 августа 2025, 10:45, ИА Амител
Свиньи / Фото: пресс-служба Горбольницы № 2 города Бийска
Домашний поросенок искусал восьмилетнего ребенка в Бийске. Как сообщает бийская Горбольница №2, пострадавшему оказали медицинскую помощь.
При осмотре медики обнаружили у ребенка рваные раны. Специалисты травмпункта обработали мальчику рану, после чего ввели вакцину для предупреждения бешенства. Препарат ставят в день обращения, а после повторно — на третий, седьмой и 14 дни, а также через месяц и три месяца.
Медики порекомендовали наблюдать ребенка в поликлинике по месту жительства, чтобы вовремя выявить возможные негативные последствия. Родителей Алтайского края призвали не заниматься самолечением в таких случаях.
11:18:09 03-08-2025
А зачем родители пускают 8-летнего ребенка в загон к голодной свинье? Свинья запросто может пообедать человечинкой, это всеядные животные. Всё, что влазит в рот - еда; всякий, с кем может справится - добыча. Это хорошо, что "поросёнок", видать, был один. А в несколько рыл могли запросто свалить ребенка и загрызть.
13:00:22 04-08-2025
Кхм... (11:18:09 03-08-2025) А зачем родители пускают 8-летнего ребенка в загон к голодно... а кто сказал, что поросенок был голодный и напал на ребенка из-за этого? а может ребенок зашел в загон и начал дразнить или бить поросенка, а поросенок сдачи дал, не? что за придумки на ровном месте, ага ни с того, ни с сего поросенок на ребенка накинулся, тогда бы в деревнях каждый год детей бы свиньи кусали.
17:40:58 03-08-2025
Сила укуса у свиньи выше чем у большинства пород собак, поросенок был маленький повезло.
18:02:26 03-08-2025
и это поросёнок!, а когда вырастит - с шилом будет бегать за людьми.
19:36:27 03-08-2025
Гость (18:02:26 03-08-2025) и это поросёнок!, а когда вырастит - с шилом будет бегать за... Шило в печень-свин не вечен))
20:03:37 03-08-2025
сколько на свете глупых взрослых, у которых такие же дети((((. "моего сына съела свинья" - ничо так новости, ла?
21:09:10 03-08-2025
В СВО родился - ненавидит всё русское!
Свин мигрант - ненавидит всё русское!