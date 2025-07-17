НОВОСТИПроисшествия

В алтайском селе ввели карантин по бешенству из-за котенка, покусавшего хозяев

16-й за год очаг заболевания обнаружили в Шипуново

17 июля 2025, 13:50, ИА Амител

Котенок / Фото: unsplash.com / Mikhail Vasilyev
Котенок / Фото: unsplash.com / Mikhail Vasilyev

Очередной очаг бешенства, обнаруженный в Алтайском крае, возник из-за зараженного котенка. Животное покусало мужчину и женщину. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Инцидент произошел в селе Шипуново. Котенок напал на хозяев, которые принесли его к себе домой совсем недавно. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Напомним, в связи с произошедшим на территории села ввели карантин, ему присвоили статус неблагополучного. Ограничительные меры перестанут действовать через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в бешенстве, или уничтожения его последней зараженной туши.

Отметим, что это уже второй очаг смертельного заболевания, выявленный в Шипуновском районе. Ранее карантин ввели в селе Быково.

В 2025 году Алтайский край побил свой прошлогодний рекорд по количеству обнаруженных очагов смертельного заболевания. Тогда на территории региона зарегистрировали 13 неблагополучных пунктов по бешенству.

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

В Алтайском крае ввели 16-й с начала года карантин по бешенству

Очаг смертельного заболевания вновь обнаружили в Шипуновском районе
НОВОСТИОбщество
Алтайский край бешенство

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:02:04 17-07-2025

вот будете знать как подбирать котов всяких. фу

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:27:06 17-07-2025

Гость (14:02:04 17-07-2025) вот будете знать как подбирать котов всяких. фу... вот я лично даже жареных котят не ем.
и не уговаривайте.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

14:09:22 17-07-2025

У меня кот бобтейл, маленьким был постоянно кусал до крови, и ничего вроде не стала бешеной.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:37:00 17-07-2025

Иванна (14:09:22 17-07-2025) У меня кот бобтейл, маленьким был постоянно кусал до крови, ... необъективно. мнение мужа надо спроситьь.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
9

16:42:10 17-07-2025

Иванна (14:09:22 17-07-2025) У меня кот бобтейл, маленьким был постоянно кусал до крови, ... А ты похоже любишь боль и немного доминации животными?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:42:25 17-07-2025

9 (16:42:10 17-07-2025) А ты похоже любишь боль и немного доминации животными?... неожиданный поворот.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:56 18-07-2025

Вакцин для животных в стране купить невозможно. Санкции. Даже венгры нас послали. А у них очень неплохие вакцины есть.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров