В алтайском селе ввели карантин по бешенству из-за котенка, покусавшего хозяев
16-й за год очаг заболевания обнаружили в Шипуново
17 июля 2025, 13:50, ИА Амител
Очередной очаг бешенства, обнаруженный в Алтайском крае, возник из-за зараженного котенка. Животное покусало мужчину и женщину. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Инцидент произошел в селе Шипуново. Котенок напал на хозяев, которые принесли его к себе домой совсем недавно. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь.
Напомним, в связи с произошедшим на территории села ввели карантин, ему присвоили статус неблагополучного. Ограничительные меры перестанут действовать через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в бешенстве, или уничтожения его последней зараженной туши.
Отметим, что это уже второй очаг смертельного заболевания, выявленный в Шипуновском районе. Ранее карантин ввели в селе Быково.
В 2025 году Алтайский край побил свой прошлогодний рекорд по количеству обнаруженных очагов смертельного заболевания. Тогда на территории региона зарегистрировали 13 неблагополучных пунктов по бешенству.
14:02:04 17-07-2025
вот будете знать как подбирать котов всяких. фу
15:27:06 17-07-2025
Гость (14:02:04 17-07-2025) вот будете знать как подбирать котов всяких. фу... вот я лично даже жареных котят не ем.
и не уговаривайте.
14:09:22 17-07-2025
У меня кот бобтейл, маленьким был постоянно кусал до крови, и ничего вроде не стала бешеной.
15:37:00 17-07-2025
Иванна (14:09:22 17-07-2025) У меня кот бобтейл, маленьким был постоянно кусал до крови, ... необъективно. мнение мужа надо спроситьь.
16:42:10 17-07-2025
Иванна (14:09:22 17-07-2025) У меня кот бобтейл, маленьким был постоянно кусал до крови, ... А ты похоже любишь боль и немного доминации животными?
22:42:25 17-07-2025
9 (16:42:10 17-07-2025) А ты похоже любишь боль и немного доминации животными?... неожиданный поворот.
12:10:56 18-07-2025
Вакцин для животных в стране купить невозможно. Санкции. Даже венгры нас послали. А у них очень неплохие вакцины есть.