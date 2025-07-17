В алтайском селе ввели карантин по бешенству из-за котенка, покусавшего хозяев

16-й за год очаг заболевания обнаружили в Шипуново

17 июля 2025, 13:50, ИА Амител

Котенок / Фото: unsplash.com / Mikhail Vasilyev

Очередной очаг бешенства, обнаруженный в Алтайском крае, возник из-за зараженного котенка. Животное покусало мужчину и женщину. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Инцидент произошел в селе Шипуново. Котенок напал на хозяев, которые принесли его к себе домой совсем недавно. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Напомним, в связи с произошедшим на территории села ввели карантин, ему присвоили статус неблагополучного. Ограничительные меры перестанут действовать через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в бешенстве, или уничтожения его последней зараженной туши.

Отметим, что это уже второй очаг смертельного заболевания, выявленный в Шипуновском районе. Ранее карантин ввели в селе Быково.

В 2025 году Алтайский край побил свой прошлогодний рекорд по количеству обнаруженных очагов смертельного заболевания. Тогда на территории региона зарегистрировали 13 неблагополучных пунктов по бешенству.