Пригожин сообщил о гибели своего пропавшего на фронте зятя
По словам продюсера, семья получила судебное решение
12 августа 2025, 19:59, ИА Амител
Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Супруг дочери продюсера Иосифа Пригожина, Евгений Ткаченко, признан погибшим. Как сообщает РБК, об этом заявил сам продюсер.
«Да, есть судебное решение, к сожалению, это так», – сказал он.
Напомним, Даная Пригожина и Евгений Ткаченко поженились в 2022 году. Летом у пары родился сын. По словам Пригожина, зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации – на тот момент молодому человеку было 25 лет.
На фронт он попал в ноябре 2023-го, а спустя два месяца перестал выходить на связь. В феврале 2025 года дочь Пригожина рассказала об исчезновении мужа.
20:26:27 12-08-2025
Да уж этому-то что там понадобилось? Прям до такой степени денег не хватает? Ипотеку нечем оплачивать?
21:02:43 12-08-2025
Гость (20:26:27 12-08-2025) Да уж этому-то что там понадобилось? Прям до такой степени д... А кого при мобилизации спрашивали, нужно оно тебе или нет?
09:26:38 14-08-2025
Гость (21:02:43 12-08-2025) А кого при мобилизации спрашивали, нужно оно тебе или нет?... Каждого, если не хочешь самоё страшное это штраф 3000₽ и то не начисляли
21:17:43 12-08-2025
Есть такие люди, да я и сам. Если мобилизуют, то пойдем. А так нет, страшно. Деньги не мотивация.
21:46:03 12-08-2025
Гость (21:17:43 12-08-2025) Есть такие люди, да я и сам. Если мобилизуют, то пойдем. А т... Вы тоже не читали?
Там написано, что его мобилизовали.
Для зятя Пригожина 200 тысяч, как вам в троллейбусе прокатиться
23:08:16 12-08-2025
Гость (21:17:43 12-08-2025) Есть такие люди, да я и сам. Если мобилизуют, то пойдем. А т... Люди разные. Есть такие драчливые мужики, к гражданской жизни плохо приспособлены, в 90е шли в бандиты. Для них адреналин плюс деньги - хорошая мотивация. Если же мобилизовывть всех подряд без разбора, толку мало, работать на обеспечение СВО и мирного населения тоже кто-то должен.