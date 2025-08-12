Пригожин сообщил о гибели своего пропавшего на фронте зятя

По словам продюсера, семья получила судебное решение

12 августа 2025, 19:59, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Супруг дочери продюсера Иосифа Пригожина, Евгений Ткаченко, признан погибшим. Как сообщает РБК, об этом заявил сам продюсер.

«Да, есть судебное решение, к сожалению, это так», – сказал он.

Напомним, Даная Пригожина и Евгений Ткаченко поженились в 2022 году. Летом у пары родился сын. По словам Пригожина, зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации – на тот момент молодому человеку было 25 лет.

На фронт он попал в ноябре 2023-го, а спустя два месяца перестал выходить на связь. В феврале 2025 года дочь Пригожина рассказала об исчезновении мужа.