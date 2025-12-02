Приходится выпрашивать еду и воду. Мегапробка на Байкале сохраняется уже третьи сутки

Спасатели доставляют бензин точечно, чтобы помочь замерзающим

02 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Baza

Мегапробка на Байкале не рассасывается уже третьи сутки: затор растянулся почти на 100 километров, и на трассе остаются около 10 тысяч автомобилей. Об этом сообщает "База".

По данным издания, часть людей уже оказалась без запасов еды и воды, и некоторым приходится просить продукты у других водителей. Остальные пытаются согреться и перекусить в придорожных кафе, на заправках и в трех пунктах обогрева, где выдают питание. У многих заканчивается топливо, что в морозы около 20 градусов становится серьезной угрозой. Спасатели доставляют бензин точечно, чтобы помочь замерзающим, а в школе Байкальска развернули пункт временного размещения на 549 человек, куда можно перейти, чтобы переждать холод.

Автомобилисты отмечают, что затор осложняет поведение самих участников движения: как только колонна начинает медленно продвигаться, находятся водители, которые пытаются "проскочить" по встречной полосе, но застревают и снова блокируют путь всем остальным.

На ряде участков движение стоит по семь-восемь часов подряд. Чтобы ситуация в Слюдянском районе не ухудшалась, до конца дня на трассе ввели ограничение на проезд фур.