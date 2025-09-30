В Алтайском крае отремонтируют более 160 км федеральной трассы к 2027 году

Отдельное внимание уделяется капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на 14-м километре

30 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

В Алтайском крае отремонтируют более 160 км федеральной трассы / Фото: Упрдор "Алтай"

В Алтайском крае продолжается масштабная реконструкция федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном. Согласно планам ФКУ Упрдор "Алтай", до конца 2027 года будет отремонтировано 162 километра дорожного полотна.

В текущем дорожном сезоне работы ведутся на 71 километре трассы. В Родинском районе восстанавливают участок с 260-го по 316-й километр, а также отрезок от Кулунды до границы (387–401-й километр). Здесь укладывают асфальтобетонное покрытие, обустраивают обочины и наносят новую разметку. Завершение этих объектов запланировано на 2026 год.

Отдельное внимание уделяется капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на 14-м километре, который находился в предаварийном состоянии. Работы включают замену основных конструкций, устройство гидроизоляции и установку барьерных ограждений.

С 2026 года начнется ремонт двух участков общей протяженностью 24 км перед и после Мамонтово, где полностью заменят дорожную одежду и водопропускные трубы. На следующий сезон запланированы работы еще на четырех участках в Романовском районе и Кулунде.

С момента получения федерального статуса в 2020 году доля трассы, соответствующей нормативам, увеличилась с 20 до 45%. После завершения всех работ в 2027 году этот показатель должен достичь 70%.