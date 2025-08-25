СМИ: iPhone 17 обойдется россиянам почти в 500 тысяч рублей на старте продаж
К октябрю цены упадут до 120–160 тысяч рублей
25 августа 2025, 08:59, ИА Амител
В России цены на iPhone 17 в первый день продаж будут доходить почти до полумиллиона рублей. Об этом сообщает Shot.
Компания Apple презентует новые смартфоны 8 сентября. По данным инсайдеров, они будут оснащены двумя новыми технологиями – AR и DLC Coating. Кроме того, разработка Anti-reflective защитит экран от царапин и бликов на солнце.
Как пишет Telegram-канал, ссылаясь на продавцов техники Apple, в России продажи новой модели смартфонов стартуют 20 сентября – на день позже мировой премьеры.
В первый день продаж за доставку iPhone 17 Pro Max россиянам придется заплатить от 380 до 500 тысяч рублей. Согласно прогнозам, через несколько дней цены снизятся до 200–250 тысяч рублей, а к началу октября упадут до 120–160 тысяч рублей.
По оценке экспертов Hi-Tech Mail и представителей ретейла, в первые недели продаж стоимость гаджетов будет следующей:
- iPhone 17 – от 90 до 120 тысяч рублей;
- iPhone 17 Pro – от 135 до 155 тысяч рублей;
- iPhone 17 Pro Max (256 Гб) – от 170 до 200 тысяч рублей.
Информации о ценах на модель iPhone 17 Air, которая обещает быть самой тонкой в линейке, пока нет.
09:06:48 25-08-2025
Некоторые уже губки подкачали очередной порцией ботокса.
Кредитные отделы потирают потные ручонки.
09:28:35 25-08-2025
надо успеть за 500 взять. Надо брать)
12:19:48 25-08-2025
Гость (09:28:35 25-08-2025) надо успеть за 500 взять. Надо брать)... - Взял взял Яблоко за 200тр
- Тебя обманули, я купил такой же за 500тр.
Анекдот из 90ых.
09:31:02 25-08-2025
16 купить не могу. Буду копить на 17 тогда сразу, чтобы через 100-500 лет взять))))
12:13:11 25-08-2025
Гость (09:31:02 25-08-2025) 16 купить не могу. Буду копить на 17 тогда сразу, чтобы чере... Полгода или, максимум, год. Производителю надо стричь деньги регулярно.
09:34:18 25-08-2025
А звонить то по нему можно будет ? :(
09:50:46 25-08-2025
Гость (09:34:18 25-08-2025) А звонить то по нему можно будет ? :(... Его надо показывать окружающим. Этого достаточно
10:16:52 25-08-2025
Гость (09:34:18 25-08-2025) А звонить то по нему можно будет ? :(... Его не для этого берут!
11:29:42 25-08-2025
Гость (10:16:52 25-08-2025) Его не для этого берут!... Просветите пожалуйста- для чего их берут?
09:44:33 25-08-2025
на пантах люди делают миллиарды
13:48:27 25-08-2025
Ева (09:44:33 25-08-2025) на пантах люди делают миллиарды ... А на понтах делают еще больше чем на пантах
09:49:50 25-08-2025
Зачем такой телефон в России, где его можно использовать % на 15-20? Да еще платить кому-то за пользование своей же вещью? Да и дело идет однако, к уличным и домашним телефонам, возрождению почты России, да и голубиной то же.
11:31:20 25-08-2025
Гость (09:49:50 25-08-2025) Зачем такой телефон в России, где его можно использовать % н... Камера там хорошая. Ее можно использовать :).
Но можно и на андроиде такого же уровня взять за 50-75 тысяч (Vivo x200 Pro, Honor Magic 6 Pro и еще с пяток вариантов).
12:25:35 25-08-2025
Большая радость для компании найти безмозглых покупателей готовых купить товар в 10 раз дороже себестоимости.
13:03:04 25-08-2025
Неужели люди реально такие деньги за телефон готовы отдать? Дороже 15т.р. никогда телефон не покупала...Пол беды, что дороже покупать бюджет не позволяет, так и просто было бы жалко....
13:20:07 25-08-2025
Гость (13:03:04 25-08-2025) Неужели люди реально такие деньги за телефон готовы отдать? ...
Реально готовы. И что?
10:08:15 26-08-2025
Гость (13:03:04 25-08-2025) Неужели люди реально такие деньги за телефон готовы отдать? ... Вы посчитайте сколько денег вы отдаете каждый месяц и с каждой покупкой в пустоту просто в карман чиновникам, на яхты и дома заграницей, и еще сами знаете что (более 60% вашего дохода). И просто поразительно - вас это совсем не возмущает)) А если человек свои заработанные (НЕ ВАШИ) тратит на нужную ему хорошую вещь - то вы в возмущении. Я не специалист, но по моему это какой то диагноз, не меньше...или черная зависть, что просто омерзительно
13:04:08 25-08-2025
У меня уже три 18 лежит без дела. Кому нужно пишите.
13:26:00 25-08-2025
заплати 500 тыщ рублев и при любом санкционном законе в этой сфере получи кирпич вместо телефона. ЭЭЭ нееее дураков нету
02:39:58 26-08-2025
Айфон на старте продаж для нищих духом 😂
Взял билет в Дубайск на неделю, там купил по обычной цене, отдохнул, вернулся как раз когда палатки первые в очереди ябловоды сворачивали.