СМИ: iPhone 17 обойдется россиянам почти в 500 тысяч рублей на старте продаж

К октябрю цены упадут до 120–160 тысяч рублей

25 августа 2025, 08:59, ИА Амител

Фото: Trac Vu / unsplash.com

В России цены на iPhone 17 в первый день продаж будут доходить почти до полумиллиона рублей. Об этом сообщает Shot.

Компания Apple презентует новые смартфоны 8 сентября. По данным инсайдеров, они будут оснащены двумя новыми технологиями – AR и DLC Coating. Кроме того, разработка Anti-reflective защитит экран от царапин и бликов на солнце.

Как пишет Telegram-канал, ссылаясь на продавцов техники Apple, в России продажи новой модели смартфонов стартуют 20 сентября – на день позже мировой премьеры.

В первый день продаж за доставку iPhone 17 Pro Max россиянам придется заплатить от 380 до 500 тысяч рублей. Согласно прогнозам, через несколько дней цены снизятся до 200–250 тысяч рублей, а к началу октября упадут до 120–160 тысяч рублей.

По оценке экспертов Hi-Tech Mail и представителей ретейла, в первые недели продаж стоимость гаджетов будет следующей:

iPhone 17 – от 90 до 120 тысяч рублей;

iPhone 17 Pro – от 135 до 155 тысяч рублей;

iPhone 17 Pro Max (256 Гб) – от 170 до 200 тысяч рублей.

Информации о ценах на модель iPhone 17 Air, которая обещает быть самой тонкой в линейке, пока нет.