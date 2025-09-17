Приморские школьницы засунули туалетный ершик в рот второкласснице
Мать девочки считает, что историю пытаются замять
17 сентября 2025, 16:50, ИА Амител
Во время перемены в школе № 12 Спасска-Дальнего произошел жестокий инцидент. Три девятиклассницы напали на восьмилетнюю второклассницу.
По информации Telegram-канала Amur Mash, девочку силой затащили в туалет, душили, не давая позвать на помощь, а затем, по словам очевидцев, сунули ей в рот туалетный ершик.
«Подруги пострадавшей успели позвать взрослых, после чего издевательства прекратились. Однако, как утверждает мать девочки, руководство школы о случившемся родителям не сообщило, и вся правда выяснилась лишь после уроков», – отметили в Telegram-канале.
Женщина сказала Amur Mash, что администрация пытается замять скандал. Она уже написала заявление в полицию и требует отчислить виновных подростков, подчеркивая, что оставаться в одной школе с ними ее дочь не может.
Ранее сообщалось, что в Рубцовске ученицы местной школы № 3, провозгласившие себя "королевами класса", устроили избиение своей сверстницы.
18:16:21 17-09-2025
Последние вменяемые - уходите из школ! Вот такие детки и их мамашки искалечат вам жизнь! Пусть уж сами, как-нибудь так...
05:34:48 18-09-2025
Гость (18:16:21 17-09-2025) Последние вменяемые - уходите из школ! Вот такие детки и их ...
Как уходить? А над кем же они только будут издеваться? Они же Королевы класса, а их яжмамки Владычицы морские!
21:41:38 17-09-2025
Товарищи! Господа! Люди ! Надо что-то делать! Иначе скоро у нас у всех будет по ершику! Они чувствуют свою безнаказанность. Ежедневно эти ужасные новости за гранью.
00:24:14 18-09-2025
Пора-пора возрождать колонии для несовершеннолетних, этим путевку без очереди.