Приморские школьницы засунули туалетный ершик в рот второкласснице

Мать девочки считает, что историю пытаются замять

17 сентября 2025, 16:50, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Во время перемены в школе № 12 Спасска-Дальнего произошел жестокий инцидент. Три девятиклассницы напали на восьмилетнюю второклассницу.

По информации Telegram-канала Amur Mash, девочку силой затащили в туалет, душили, не давая позвать на помощь, а затем, по словам очевидцев, сунули ей в рот туалетный ершик.

«Подруги пострадавшей успели позвать взрослых, после чего издевательства прекратились. Однако, как утверждает мать девочки, руководство школы о случившемся родителям не сообщило, и вся правда выяснилась лишь после уроков», – отметили в Telegram-канале.

Женщина сказала Amur Mash, что администрация пытается замять скандал. Она уже написала заявление в полицию и требует отчислить виновных подростков, подчеркивая, что оставаться в одной школе с ними ее дочь не может.

