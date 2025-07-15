Принят закон об использовании банками цифрового рубля и введении единого QR-кода

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года

15 июля 2025, 20:21, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит с 1 сентября 2026 года поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля. Об этом сообщает "Интерфакс".

Предложения законодателей содержат две новеллы: обязательное использование банками универсального платежного кода, оператором которого выступает АО "НСПК", и установление поэтапной обязанности для банков предоставлять клиентам возможность совершения операций с цифровыми рублями. Переводить цифровые рубли можно будет с помощью универсального QR-кода.

Сам единый QR-код начнет использоваться банками с 1 сентября 2026 года. Документ также прописывает запрет на взимание платы за услуги оператора единого QR-кода. Кроме того, в законе указаны технические требования к работе оператора в части публикации им правил подключения, порядка формирования кода. Уточняется, что обязанность по использованию универсального платежного кода не распространяется на трансграничные переводы.