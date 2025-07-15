Принят закон об использовании банками цифрового рубля и введении единого QR-кода
Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года
15 июля 2025, 20:21, ИА Амител
Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит с 1 сентября 2026 года поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля. Об этом сообщает "Интерфакс".
Предложения законодателей содержат две новеллы: обязательное использование банками универсального платежного кода, оператором которого выступает АО "НСПК", и установление поэтапной обязанности для банков предоставлять клиентам возможность совершения операций с цифровыми рублями. Переводить цифровые рубли можно будет с помощью универсального QR-кода.
Сам единый QR-код начнет использоваться банками с 1 сентября 2026 года. Документ также прописывает запрет на взимание платы за услуги оператора единого QR-кода. Кроме того, в законе указаны технические требования к работе оператора в части публикации им правил подключения, порядка формирования кода. Уточняется, что обязанность по использованию универсального платежного кода не распространяется на трансграничные переводы.
20:56:50 15-07-2025
Наличные на бочку!
😁
А сами с собой там можете играться в "ваучеры", "акции биржи ценных бумаг, деревьях и железяк" и прочие "билеты банка МММ".
22:19:29 15-07-2025
Да и хрен с ним. Пусть изощряются
22:23:20 15-07-2025
Не нужны они нам, пенсионерам, избавьте нас 🤣 пожалуйста!
09:20:41 16-07-2025
Гость (22:23:20 15-07-2025) Не нужны они нам, пенсионерам, избавьте нас 🤣 пожалуйста!... Сдохни. Не беси пенсионный фонд.
10:00:02 16-07-2025
Гость (09:20:41 16-07-2025) Сдохни. Не беси пенсионный фонд. ... Это ты сам себе пожелал? 🤣
07:45:36 16-07-2025
мытарь и банковская крыса уже не знают как к нам в карман залезть.
08:19:31 16-07-2025
Ну вот и дожили...Теперь у нас деньги принадлежат неподкорнтрольной правительству и законам РФ организации. Притом деньги виртуальные. Пора переходить на натуральный обмен.
09:21:15 16-07-2025
А может уже пора не голосовать за тех кто против нас?