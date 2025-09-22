НОВОСТИОбщество

"Привозят самосвалами". Ученая заявила о катастрофе из-за мусора в ленточном бору Барнаула

Отходов так много, что активисты в час собирают до 20 мешков мусора

22 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Мусор в лесу в Барнауле / Фото: amic.ru
Мусор в лесу в Барнауле / Фото: amic.ru

Ленточный бор рядом с Барнаулом погибает из-за огромного количества мусора. Зеленая зона превратилась в место, куда люди и предприятия сливают отходы. О проблеме во время заседания Общественной палаты Алтайского края рассказала доцент кафедры химической техники и инженерной экологии АлтГТУ им. И.И. Ползунова, кандидат технических наук, председатель Алтайской краевой социально-экологической организации "Планета" Любовь Бельдеева.

«Бор находится в таком ужасном состоянии. Мы во время экологических акций собираем 20 мешков мусора. Активисты не могут самостоятельно решить проблему загрязнения ленточного бора. Многие годы туда грузовиками свозят мусор и жидкие отходы. Жители привозят мусор тракторами и самосвалами. Это говорит о том, что проблему нужно решать на централизованном уровне», – заявила ученая.

По ее словам, активисты и экологи призывают власти региона создать централизованную организацию, которая бы занималась развитием общественных пространств в Алтайском крае.

Ранее в социальных сетях жители Барнаула неоднократно рассказывали о горах мусора в ленточном бору. Каждую зиму в лес свозят снег и строительный мусор, хотя это место совсем не похоже на полигон. Барнаульцы каждый раз просят обратить внимание на проблему и разобраться с засорением леса.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:41:11 22-09-2025

А власти просто вырубают Ленточный бор строя многоквартирные дома и кластеры

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:49:53 22-09-2025

Гость (09:41:11 22-09-2025) А власти просто вырубают Ленточный бор строя многоквартирные... Чувствуется радикальный подход к вопросу.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:34 22-09-2025

Создание экологической полиции, введение по настоящему чувствительных штрафов, обеспечивающих содержание полицейских патрулей. А самое главное, начинать спрашивать с действующих (или бездействующих) ведомств за благополучие лесной, водной и воздушной среды. А пока всё очень печально!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:52:46 22-09-2025

Гость (09:52:34 22-09-2025) Создание экологической полиции, введение по настоящему чувст... предлагаете увеличить число проверяльщиков.
это вы хорошо придумали. инновационно.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:04:22 22-09-2025

"09:52:34 22-09-2025
Создание экологической полиции.." Да, да. ага. Это как с туалетами в городе - повысить штрафы за пись-пись в кустиках, пригнать толпы полицейских!!! А может сначала организовать гражданам законную альтернативу??? Попробуйте сейчас вывезти мусор из частного дома законно! А ведь существующие "мусорные" рег. операторы еще вводят ограничения на виды мусора, например нельзя выкидывать золу в контейнер (в частном доме!) Я не оправдываю "чудаков" загрязняющих природу, но администрация вынуждает нарушать правила в том или ином виде.. Сам живу в частном доме и вынужден выкидывать в контейнеры весь мусор не взирая на правила..

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:19 22-09-2025

У нас Бельдеева в 1994 в Политехе Экологию вела.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

14:57:24 22-09-2025


Рыбак, плаваю по Оби в Гоньбу и ниже, в мусоре берега по самые уши. Оба берега. Мне стыдно за наших людей, реально свиньи.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:55 23-09-2025

Поставьте камеры, чтобы отслеживать машины поворачивающиев лес. Заехал с мусором - уехал без, штраф и есть доказательства

  3 Нравится
Ответить
