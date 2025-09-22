"Привозят самосвалами". Ученая заявила о катастрофе из-за мусора в ленточном бору Барнаула

Отходов так много, что активисты в час собирают до 20 мешков мусора

22 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Мусор в лесу в Барнауле / Фото: amic.ru

Ленточный бор рядом с Барнаулом погибает из-за огромного количества мусора. Зеленая зона превратилась в место, куда люди и предприятия сливают отходы. О проблеме во время заседания Общественной палаты Алтайского края рассказала доцент кафедры химической техники и инженерной экологии АлтГТУ им. И.И. Ползунова, кандидат технических наук, председатель Алтайской краевой социально-экологической организации "Планета" Любовь Бельдеева.

«Бор находится в таком ужасном состоянии. Мы во время экологических акций собираем 20 мешков мусора. Активисты не могут самостоятельно решить проблему загрязнения ленточного бора. Многие годы туда грузовиками свозят мусор и жидкие отходы. Жители привозят мусор тракторами и самосвалами. Это говорит о том, что проблему нужно решать на централизованном уровне», – заявила ученая.

По ее словам, активисты и экологи призывают власти региона создать централизованную организацию, которая бы занималась развитием общественных пространств в Алтайском крае.

Ранее в социальных сетях жители Барнаула неоднократно рассказывали о горах мусора в ленточном бору. Каждую зиму в лес свозят снег и строительный мусор, хотя это место совсем не похоже на полигон. Барнаульцы каждый раз просят обратить внимание на проблему и разобраться с засорением леса.