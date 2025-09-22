"Привозят самосвалами". Ученая заявила о катастрофе из-за мусора в ленточном бору Барнаула
Отходов так много, что активисты в час собирают до 20 мешков мусора
22 сентября 2025, 06:15, ИА Амител
Ленточный бор рядом с Барнаулом погибает из-за огромного количества мусора. Зеленая зона превратилась в место, куда люди и предприятия сливают отходы. О проблеме во время заседания Общественной палаты Алтайского края рассказала доцент кафедры химической техники и инженерной экологии АлтГТУ им. И.И. Ползунова, кандидат технических наук, председатель Алтайской краевой социально-экологической организации "Планета" Любовь Бельдеева.
«Бор находится в таком ужасном состоянии. Мы во время экологических акций собираем 20 мешков мусора. Активисты не могут самостоятельно решить проблему загрязнения ленточного бора. Многие годы туда грузовиками свозят мусор и жидкие отходы. Жители привозят мусор тракторами и самосвалами. Это говорит о том, что проблему нужно решать на централизованном уровне», – заявила ученая.
По ее словам, активисты и экологи призывают власти региона создать централизованную организацию, которая бы занималась развитием общественных пространств в Алтайском крае.
Ранее в социальных сетях жители Барнаула неоднократно рассказывали о горах мусора в ленточном бору. Каждую зиму в лес свозят снег и строительный мусор, хотя это место совсем не похоже на полигон. Барнаульцы каждый раз просят обратить внимание на проблему и разобраться с засорением леса.
А власти просто вырубают Ленточный бор строя многоквартирные дома и кластеры
Создание экологической полиции, введение по настоящему чувствительных штрафов, обеспечивающих содержание полицейских патрулей. А самое главное, начинать спрашивать с действующих (или бездействующих) ведомств за благополучие лесной, водной и воздушной среды. А пока всё очень печально!
Гость (09:52:34 22-09-2025) Создание экологической полиции, введение по настоящему чувст... предлагаете увеличить число проверяльщиков.
это вы хорошо придумали. инновационно.
Создание экологической полиции.." Да, да. ага. Это как с туалетами в городе - повысить штрафы за пись-пись в кустиках, пригнать толпы полицейских!!! А может сначала организовать гражданам законную альтернативу??? Попробуйте сейчас вывезти мусор из частного дома законно! А ведь существующие "мусорные" рег. операторы еще вводят ограничения на виды мусора, например нельзя выкидывать золу в контейнер (в частном доме!) Я не оправдываю "чудаков" загрязняющих природу, но администрация вынуждает нарушать правила в том или ином виде.. Сам живу в частном доме и вынужден выкидывать в контейнеры весь мусор не взирая на правила..
У нас Бельдеева в 1994 в Политехе Экологию вела.
Рыбак, плаваю по Оби в Гоньбу и ниже, в мусоре берега по самые уши. Оба берега. Мне стыдно за наших людей, реально свиньи.
Поставьте камеры, чтобы отслеживать машины поворачивающиев лес. Заехал с мусором - уехал без, штраф и есть доказательства