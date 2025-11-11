"Призрачная" жизнь. Жительница Воронежа почти 30 лет живет без документов

У женщины трое детей, но ни одного из них не берут в школу

11 ноября 2025, 17:27, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Воронежской области женщина уже почти три десятилетия живет без удостоверяющих личность документов, у нее нет ни паспорта, ни медицинского полиса. В результате ее дети лишены возможности посещать образовательные учреждения и получать медицинскую помощь.

Как сообщает Mash, Вера Данченко на протяжении более десяти лет активно добивается получения документов, регулярно обращаясь в органы ЗАГС. Трое ее детей не посещают школу из-за отсутствия у них гражданства и регистрации по месту жительства, что требует наличия документов у обоих родителей. Вера сама занимается обучением. Причина отказа в выдаче паспорта – невозможность подтверждения ее личности, так как ее мать пропала, а информация о рождении не сохранилась.

Недавно Вере удалось найти своего отца, который подтвердил их родство посредством ДНК-анализа. В настоящее время они совместно пытаются оформить необходимые документы через ЗАГС, чтобы женщина наконец смогла получить паспорт.

После рождения мать Веры оставила ее на попечение знакомой и больше не вернулась. Позднее бабушка забрала девочку к себе, однако документы тогда не были оформлены. В подростковом возрасте, в 15 лет, Вера ушла жить к молодому человеку, с которым познакомилась в социальных сетях и с которым проживает по сей день. Муж обеспечивает семью, а сама Вера в летнее время подрабатывает, помогая соседям на огородах.