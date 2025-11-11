"Призрачная" жизнь. Жительница Воронежа почти 30 лет живет без документов
У женщины трое детей, но ни одного из них не берут в школу
11 ноября 2025, 17:27, ИА Амител
В Воронежской области женщина уже почти три десятилетия живет без удостоверяющих личность документов, у нее нет ни паспорта, ни медицинского полиса. В результате ее дети лишены возможности посещать образовательные учреждения и получать медицинскую помощь.
Как сообщает Mash, Вера Данченко на протяжении более десяти лет активно добивается получения документов, регулярно обращаясь в органы ЗАГС. Трое ее детей не посещают школу из-за отсутствия у них гражданства и регистрации по месту жительства, что требует наличия документов у обоих родителей. Вера сама занимается обучением. Причина отказа в выдаче паспорта – невозможность подтверждения ее личности, так как ее мать пропала, а информация о рождении не сохранилась.
Недавно Вере удалось найти своего отца, который подтвердил их родство посредством ДНК-анализа. В настоящее время они совместно пытаются оформить необходимые документы через ЗАГС, чтобы женщина наконец смогла получить паспорт.
После рождения мать Веры оставила ее на попечение знакомой и больше не вернулась. Позднее бабушка забрала девочку к себе, однако документы тогда не были оформлены. В подростковом возрасте, в 15 лет, Вера ушла жить к молодому человеку, с которым познакомилась в социальных сетях и с которым проживает по сей день. Муж обеспечивает семью, а сама Вера в летнее время подрабатывает, помогая соседям на огородах.
17:46:51 11-11-2025
Как же без кредитов и штрафов - на деревню участковому? Где то дырки в системе..
18:16:07 11-11-2025
Это же можно через Мексику в штаты или любую другую страну 1 мира и тебя не депортируют, потому что тебя нет ни в одной базе))) Вера не делай документы!!!))) Беги Вера!!! Такой шанс один на 147 миллионов!!!
19:44:12 11-11-2025
Гость (18:16:07 11-11-2025) Это же можно через Мексику в штаты или любую другую страну 1... ты попробуй без документов покинуть РФ ну или въехать в ту же мексику, бегун.
21:03:26 11-11-2025
Гость (18:16:07 11-11-2025) Это же можно через Мексику в штаты или любую другую страну 1... Соевая либерда опять со своим "первым" миром
18:58:34 11-11-2025
какая то шляпа. я как юрист НЕ верю. хотя есть тут одна особа при доходе 1 млн мес. не платит ни рубля налогов уже лет 40- тое всю жизнь. тоже Вера зовут))) ххахаха
19:46:33 11-11-2025
Гость (18:58:34 11-11-2025) какая то шляпа. я как юрист НЕ верю. хотя есть тут одна особ... Врешь как Троцкий! Пошла в магазин и чтобы не купила уже оплатила НДС + акцизы на многи товары существуют. И да, свои млн она куда складывает то?
20:34:58 11-11-2025
Гость (19:46:33 11-11-2025) Врешь как Троцкий! Пошла в магазин и чтобы не купила уже опл... Этот юрист с дипломом купленным в подземном переходе, другого он не знает.
21:04:21 11-11-2025
Гость (20:34:58 11-11-2025) Этот юрист с дипломом купленным в подземном переходе, другог... Щас каждой собаке эти дипломы дают только бабки вовремя плати