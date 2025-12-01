НОВОСТИТранспорт

Пробка на 85 км. Автомобилисты с детьми парализованы на трассе "Байкал" в -18 градусов

У людей заканчиваются вода, еда и топливо для обогрева

01 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Пробка на трассе "Байкал" / Фото: ura.ru
Пробка на трассе "Байкал" / Фото: ura.ru

На трассе "Байкал" образовалась гигантская пробка протяженностью около 85 километров – движение от поселка Выдрино до Култука стоит уже более семи часов. Сотни автомобилей оказались в ловушке на морозе 18 градусов, пишет ura.ru.

В заторе находятся и семьи с детьми. У людей заканчиваются вода, еда и топливо для обогрева – во многих машинах становится опасно холодно.

По предварительной версии, движение парализовали большегрузы, заблокировавшие проезд легковым автомобилям.

Ситуация остается критической. Оперативные службы пока не сообщили, когда удастся восстановить движение.

В Алтайском крае отремонтируют более 160 км федеральной трассы / Фото: Упрдор

В Алтайском крае отремонтируют более 160 км федеральной трассы к 2027 году

Отдельное внимание уделяется капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на 14-м километре
НОВОСТИТранспорт

Транспорт Россия Авто Пробки

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров