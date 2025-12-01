Пробка на 85 км. Автомобилисты с детьми парализованы на трассе "Байкал" в -18 градусов

У людей заканчиваются вода, еда и топливо для обогрева

01 декабря 2025

Пробка на трассе "Байкал" / Фото: ura.ru

На трассе "Байкал" образовалась гигантская пробка протяженностью около 85 километров – движение от поселка Выдрино до Култука стоит уже более семи часов. Сотни автомобилей оказались в ловушке на морозе 18 градусов, пишет ura.ru.

В заторе находятся и семьи с детьми. У людей заканчиваются вода, еда и топливо для обогрева – во многих машинах становится опасно холодно.

По предварительной версии, движение парализовали большегрузы, заблокировавшие проезд легковым автомобилям.

Ситуация остается критической. Оперативные службы пока не сообщили, когда удастся восстановить движение.