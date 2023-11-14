Пробки в 7 баллов образовались утром 14 ноября в Барнауле

Наибольшие заторы образовались на Павловском тракте, улице Малахова, проспекте Строителей, Ленина, Калинина, улице Челюскинцев

14 ноября 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки в 7 баллов образовались утром во вторник, 14 ноября, в Барнауле. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки".

Наибольшие заторы образовались на Павловском тракте, улице Малахова, проспекте Строителей, Ленина, Калинина, улице Челюскинцев. Также затор есть на объездной дороге через улицу Загородную, Кутузова и шоссе Ленточный бор.

Согласно сообщениям автомобилистов, аварий утром не много – лишь на Малахова один автомобиль встал на аварийных огнях в районе пересечения с улицей Новгородской.