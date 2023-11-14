Пробки в 7 баллов образовались утром 14 ноября в Барнауле
Наибольшие заторы образовались на Павловском тракте, улице Малахова, проспекте Строителей, Ленина, Калинина, улице Челюскинцев
14 ноября 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: "Яндекс.Пробки"
Пробки в 7 баллов образовались утром во вторник, 14 ноября, в Барнауле. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки".
Наибольшие заторы образовались на Павловском тракте, улице Малахова, проспекте Строителей, Ленина, Калинина, улице Челюскинцев. Также затор есть на объездной дороге через улицу Загородную, Кутузова и шоссе Ленточный бор.
Согласно сообщениям автомобилистов, аварий утром не много – лишь на Малахова один автомобиль встал на аварийных огнях в районе пересечения с улицей Новгородской.
11:42:50 14-11-2023
Что там со стройкой моста?
11:46:11 14-11-2023
Гость (11:42:50 14-11-2023) Что там со стройкой моста?... Идет потихоньку)
12:05:22 14-11-2023
Гость (11:42:50 14-11-2023) Что там со стройкой моста?... Только что пришлось побывать около. Забора нет, копошатся. Правда, мост какой-то на вид узкий - в левой полосе стоял трактор, в правой тоже. И как-то между ними визуально еще одной полосы не просматривалось) Может, конечно, показалось. Надо было дождаться, сможет ли КАМАЗ, который рядом стоял, проехать. Но тут пришел автобус)
12:33:58 14-11-2023
Сегодня пробок можно сказать и не было, все более-менее ехало