Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 24 ноября
Самая сложная ситуация — на Калинина и Павловском тракте
24 ноября 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: 2ГИС
В Барнауле утром 24 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из 2ГИС.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспекте Калинина и Павловском тракте, а также на улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова.
Кроме того, небольшие трудности наблюдаются на проспекте Строителей, Змеиногорском тракте, улицах Аванесова, Профинтерна и некоторых других.
По прогнозу, сегодня в Барнауле будет от 2 до 4 градусов тепла, в начале дня ожидается мокрый снег.
09:28:03 24-11-2023
шо, опять?
09:29:58 24-11-2023
Абажаю пробки. На машинки смотришь)