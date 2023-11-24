Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 24 ноября

Самая сложная ситуация — на Калинина и Павловском тракте

24 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: 2ГИС

В Барнауле утром 24 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из 2ГИС.

Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспекте Калинина и Павловском тракте, а также на улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова.

Кроме того, небольшие трудности наблюдаются на проспекте Строителей, Змеиногорском тракте, улицах Аванесова, Профинтерна и некоторых других.

По прогнозу, сегодня в Барнауле будет от 2 до 4 градусов тепла, в начале дня ожидается мокрый снег.