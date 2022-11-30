Абоненты Tele2 теперь могут добавить к тарифу домашний интернет

Клиенты Tele2 в Алтайском крае могут добавить к своему привычному тарифу домашний интернет, цифровое ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. При этом платить можно один раз в месяц сразу за все услуги. Способ оплаты тоже не меняется.

Стоимость пакетного предложения зависит от региона и скорости передачи данных. Например, для клиентов Tele2 в Барнауле домашний интернет и цифровое ТВ на скорости 100 Мбит/с стоят 400 рублей в месяц, на скорости 200 Мбит/с — 450 рублей, на скорости 500 Мбит/с — 500 рублей.

Оформить заявку на подключение можно в салонах связи, мобильном приложении или на сайте оператора. Клиент проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу (доступно на сайте), выбирает скорость передачи данных, а также удобное время установки оборудования. Если абоненту потребуется роутер, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку — на один или два года.

Возможность подключить к мобильному тарифу цифровое телевидение и домашний интернет — очередной совместный проект Tele2 и компании «Ростелеком». Сейчас предложение действует в Москве и 60 регионах страны. До конца года оператор планирует запустить услугу на всей территории присутствия.

ООО «Т2 Мобайл»