Что ждёт экономику Алтая через три года и станем ли мы от этого богаче?

Экономика Алтайского края успешно восстанавливается от последствий пандемии, считают в Минэкономразвития региона. Врио руководителя ведомства Анатолий Нагорнов представил правительству прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года. За три года край должен выйти на высокие темпы роста. И зарплаты жителей Алтайского края тоже должны вырасти – на 10 тысяч в ближайшую трёхлетку. Губернатора региона Виктора Томенко доклад чиновника воодушевил. Рассказываем, на чём основан оптимизм властей, за счёт чего алтайская экономика будет прирастать и сколько денег мы будем получать к 2024 году.

Два сценария

Нагорнов сообщил, что в алтайском Минэкономразвития сформировали не один, а два прогноза. За основу в ведомстве взяли нынешнюю экономическую обстановку и предварительные результаты 2021 года, а также стратегию развития региона до 2035 года. Получилось два сценария – консервативный (неудачный) и базовый (оптимистичный).

"Консервативный вариант основан на предпосылках о длительном восстановлении, замедлении темпов роста и сдержанном росте кредитования экономики в 2022 году из-за последствий распространения ковида", – объяснил Нагорнов.

Этот прогноз в Минэкономразвития края пока не рассматривают. В ведомстве считают наиболее вероятным сценарием базовый, по которому экономика региона полностью оправится от последствий пандемии и будет "устойчиво развиваться". Нагорнов подчеркнул, что и в федеральном Минэкономразвития им посоветовали опираться на базовый сценарий. По нему алтайская экономика должна прирастать на 3% в год.

Оптимизм, по словам Нагорнова, внушает то, как Алтайский край показывает себя сейчас: экономика оживает, а во многих сферах уже достигла показателей 2019, допандемийного года. Среди них:

промышленное производство;

сельское хозяйство;

торговля;

строительная и инвестиционная деятельность.

В числе отраслей, которые так и не восстановились после "коронакризиса", Нагорнов назвал услуги и общепит.

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С января по август 2021 года рост в промышленности составил 2,4% (до конца года ожидают 2,8%), а в обрабатывающем производстве – 1,7%. Прибыль крупных предприятий за первое полугодие 2021-го составила 60,5 млрд рублей – в 1,8 раза больше, чем год назад.

Урожай в этом году тоже должен быть больше, чем в 2019-м, уверен Нагорнов. По предварительным данным, общий объём производства зерновых составит 5 млн тонн – на 800 тысяч тонн больше, чем год назад.

В ведомстве ожидают, что по итогам 2021 года объём валового регионального продукта составит порядка 700 млрд рублей – на 3% больше, чем в 2020-м.

Оказывается, выросли и размеры реальной заработной платы. По словам Нагорнова, с января по июль 2021 года рост составил 6%.

"Вселяет оптимизм"

В Минэкономразвития надеются, что такими же темпами край продолжит развиваться и в ближайшую трёхлетку – по 3% в год. На этой основе чиновники и рассчитали плановые показатели до 2024 года. Врио ведомства при этом признаёт, что достижение целей будет "напряжённым".

"Сформированы реалистичные, но напряжённые показатели прогноза социально-экономического развития Алтайского края. Рост экономики достижим при эффективном выполнении мероприятий, которые предусмотрены госпрограммами, нацпроектами, стратегическими инициативами правительства страны", – подчеркнул Нагорнов.

Главные надежды ведомства связаны с инвестиционными и экспортными отраслями. По прогнозу, наибольший экономический прирост дадут:

сельское хозяйство;

пищевая промышленность;

информационные технологии;

строительство;

транспортная сфера;

сфера услуг.

По подсчётам Нагорнова, только производство, сельское хозяйство и торговля должны будут в ближайшие три года обеспечить почти половину объёма валового регионального продукта. Ожидается, что в 2024 году он составит 842 млрд рублей.

Именно этот прогноз и обрадовал губернатора Алтайского края.

"Уже то, что видно, нам вселяет оптимизм и надежду на то, что возможности наши финансовые по отношению к 2021 году будут увеличены", – сказал Томенко.

В кошельке – на 10 тысяч больше

Нагорнов заверил, что трёхлетний экономический рост края обязательно скажется и на доходах населения. По подсчётам ведомства, к 2024 году среднемесячная начисленная зарплата на Алтае будет превышать 42 тысячи рублей (сейчас – чуть больше 31 тысячи рублей).

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В Минэкономразвития обещают, что зарплаты будут расти из-за увеличивающейся прибыли предпринимателей, а также оживления рынка труда. По словам Нагорнова, вакансий в регионе уже в 2021 году стало намного больше. По данным на 1 октября, в службе занятости населения было зарегистрировано 25,4 тысячи вакансий. А ещё 1 февраля 2021 года их было всего 17,8 тысячи, уточнил чиновник.

Доходы населения должны вырасти уже по итогам этого года. Алтайское Минэкономразвития прогнозирует рост номинальных доходов на 9,6%, а реальных – на 2,2%.

В то же время Нагорнов уточнил, что разогнавшуюся инфляцию ведомство при этом в расчёт не взяло (в августе 2021 года уровень инфляции составил 6,6% при плановом показателе 4%, – прим. ред.). Чиновник объяснил, что за основу при прогнозе брали цифры Центробанка. А те намерены к 2024 году вернуть инфляцию в диапазон заветных 4%.

Ещё раз отметим, что все эти расчёты основаны на базовом, более оптимистичном сценарии. Сбудется ли он, покажет только время. Тем не менее прогноз взяли за основу при формировании бюджета на 2022 год, который на том же заседании представил алтайский министр финансов Данил Ситников. Правительство документ поддержало. Теперь его сначала проверят в Счётной палате, а затем передадут на рассмотрение в АКЗС.